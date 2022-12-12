Сибирские попугаи: розовые, добрые и склонные к ожирению птицы прилетели в НСО

«Это эндемики Сибири. Очень красивые пташки. Латинское видовое название — Uragus sibiricus. Эти птахи не боятся людей и с удовольствием позволяют себя фотографировать с довольно близкого расстояния», — поделился с новосибирским изданием VN.RU известный орнитолог Алексей Яновский.