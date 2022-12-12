Сибирские попугаи: розовые, добрые и склонные к ожирению птицы прилетели в НСО

«Это эндемики Сибири. Очень красивые пташки. Латинское видовое название — Uragus sibiricus. Эти птахи не боятся людей и с удовольствием позволяют себя фотографировать с довольно близкого расстояния», — поделился с новосибирским изданием VN.RU известный орнитолог Алексей Яновский.
Ученый также указал ещё на одну удивительную черту «попугаев». Они обращают на себя внимание оригинальным щебетанием крыльев, напоминающем фырканье.
Алексей Яновский предостерег новосибирцев от одомашнивания этих птиц. В неволе урагусы, по словам орнитолога, крайне склонны к ожирению.
Ранее Atas.info рассказывал о дорогих и опасных продуктах для новогоднего стола.