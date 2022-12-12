Первый охотник: директор новосибирского заповедника подозревается в незаконной охоте

Директор заказника был в компании президента Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрия Бернадского и зампредседателя общественной палаты региона Владимира Ермолы.
Высокопоставленные чиновники, по информации издания НГС, убили животных 10 декабря. Сотрудники полиции задержали лишь директора заповедника Вячеслава Ермолика, других “охотников” допросили и отпустили.
Также сообщается о возбуждении уголовное дело по пп. «а, г» ч. 1 ст. 258 УК РФ - незаконная охота с причинением крупного ущерба.
Источник НГС уточняет, что Вячеслав Ермолик устраивал платные сафари для высокопоставленных лиц, которые желали охотиться на лосей и косуль.
Корреспонденты Атас пытались получить информацию о случившемся, однако ни по одному номеру заповедника дозвониться не удалось.
Напомним, что сегодня депутат Заксобрания Сидоренко предстал перед судом по делу о мошенничестве.