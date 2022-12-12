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Первый охотник: директор новосибирского заповедника подозревается в незаконной охоте

Сегодня, 11:07
Фото: www.publicdomainpictures.net
Лось

МВД задержали за незаконную охоту директора заказника «Киргинский»

В заказнике «Кирзинский» в Барабинском района Новосибирской области сотрудники МВД России задержали директора заповедника Вячеслава Ермолика с незаконно убитыми лосем и косулей.

Директор заказника был в компании президента Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрия Бернадского и зампредседателя общественной палаты региона Владимира Ермолы.

Высокопоставленные чиновники, по информации издания НГС, убили животных 10 декабря. Сотрудники полиции задержали лишь директора заповедника Вячеслава Ермолика, других “охотников” допросили и отпустили.

Также сообщается о возбуждении уголовное дело по пп. «а, г» ч. 1 ст. 258 УК РФ - незаконная охота с причинением крупного ущерба.

Источник НГС уточняет, что Вячеслав Ермолик устраивал платные сафари для высокопоставленных лиц, которые желали охотиться на лосей и косуль.

Корреспонденты Атас пытались получить информацию о случившемся, однако ни по одному номеру заповедника дозвониться не удалось.

Напомним, что сегодня депутат Заксобрания Сидоренко предстал перед судом по делу о мошенничестве.

Директор МКУ из Мошковского района НСО предстанет перед судом за взятку
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#Новосибирск#Новосибирская область#«Саяно-Шушуенский» заповедник#Вячеслав Ермолик#Общество#Политика#Криминал
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