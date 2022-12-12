Депутат Сидоренко вскоре предстанет перед судом

Напомним, что подсудимый обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что компания Сидоренко арендовала земельный участок у городской администрации. Затем депутат изготовил поддельные документы, согласно которым на территории участка был построен торговый центр, и приобрел участок по заниженной стоимости. В результате городу был нанесен ущерб в размере 163-х млн рублей.