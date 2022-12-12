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Депутат Сидоренко вскоре предстанет перед судом

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI
Фемида
Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит дело депутата Заксобрания Новосибирской области, обвиняемого в мошенничестве.

12 декабря начался процесс над Иваном Сидоренко, чьи махинации предположительно причинили городу ущерб в 160 млн рублей. 

Помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых рассказала изданию Сиб.фм, что на первом заседании Сидоренко было сложно высказывать свою позицию: признает он свою вину или нет, но суть обвинения была ему ясна. 

Напомним, что подсудимый обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что компания Сидоренко арендовала земельный участок у городской администрации. Затем депутат изготовил поддельные документы, согласно которым на территории участка был построен торговый центр, и приобрел участок по заниженной стоимости. В результате городу был нанесен ущерб в размере 163-х млн рублей. 

Сидоренко задержали в сентябре этого года. В качестве меры пресечения суд определил депутату Заксобрания домашний арест. 

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#Мошенничество#Суд#Депутат Сидоренко#Новосибирск#Новосибирская область#Криминал#Политика
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