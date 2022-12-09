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Директор МКУ из Мошковского района НСО предстанет перед судом за взятку

Сегодня, 07:41
Фото: 1MI
dura lex, sed lex
Руководитель МКУ «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области» предстанет перед судом за взятку в 45 тысяч рублей.

Директору МКУ предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ — получение взятки в виде денег в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе.
« По версии следствия обвиняемый получил от представителя одного из расположенных на территории сельскохозяйственных предприятий взятку в размере 45 тысяч рублей. Взамен он обещал предприятию общее покровительство и создание благоприятных условий для развития и осуществления деятельности», — цитирует сообщение пресс-службы СУ СКР издание «Прецедент».

Утвержденное обвинительное заключение и материалы уголовного дела будут направлены в Мошковский районный суд.

Ранее сообщалось о том, что бывшего заместителя главы Чановского района признали виновным в получении взятки.

#Общество#Новосибирская область#Директор#Взятка#Суд
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