Директор МКУ из Мошковского района НСО предстанет перед судом за взятку

Директору МКУ предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ — получение взятки в виде денег в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

« По версии следствия обвиняемый получил от представителя одного из расположенных на территории сельскохозяйственных предприятий взятку в размере 45 тысяч рублей. Взамен он обещал предприятию общее покровительство и создание благоприятных условий для развития и осуществления деятельности», — цитирует сообщение пресс-службы СУ СКР издание «Прецедент».