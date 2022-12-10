В мошенничестве обвиняется завкафедрой физического воспитания НГМУ

По сообщению правоохранителей, заведующая кафедрой физического воспитания НГМУ (Лариса Александровна Дубковская- РЕД) с 2019 года фиктивно устраивала своего знакомого на различные должности в университете.
Она организовывала сбор необходимых документов, заключение трудовых договоров и оформление банковских карт. Устроенный ею “работник” трудовые обязательства не исполнял.
Следствие предполагает, что за указанный период эта схема принесла университету ущерб в 1 млн рублей.
Дубковской предъявили уголовное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество.
Центральный районный суд рассмотрит это дело по существу.
Ранее прокуратура сообщала о работе над аварией в городе Искитиме Новосибирской области.