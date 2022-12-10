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В мошенничестве обвиняется завкафедрой физического воспитания НГМУ

Сегодня, 13:10
Фото: Telegram-канал "прокуратура Новосибирской области"
Сотрудник правоохранительных органов за делом
Об утверждении обвинительного заключения по делу о мошенничестве на 1 млн. рублей сообщил телеграм-канал прокуратуры новосибирской области.

По сообщению правоохранителей, заведующая кафедрой физического воспитания НГМУ (Лариса Александровна Дубковская- РЕД) с 2019 года фиктивно устраивала своего знакомого на различные должности в университете.

Она организовывала сбор необходимых документов, заключение трудовых договоров и оформление банковских карт. Устроенный ею “работник” трудовые обязательства не исполнял.

Следствие предполагает, что за указанный период эта схема принесла университету ущерб в 1 млн рублей.

Дубковской предъявили уголовное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество.

Центральный районный суд рассмотрит это дело по существу.

Ранее прокуратура сообщала о работе над аварией в городе Искитиме Новосибирской области.

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#Криминал#Общество#Новосибирск#НГМУ#Мошенничество
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