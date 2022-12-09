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Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI
В регионе объявлено о 4 назначениях
Президент Владимир Путин подписал Указ об 4 назначениях судей в Новосибирской области.

Подписанный указ президента размещен на портале правовой информации 7 декабря. Касается он назначения федеральных судей. В Новосибирской области назначили четырех судей.

Так, судьей Арбитражного суда региона стала Калюжная Олеся.

В Колыванском районе тоже новое назначение: Зубанова Мария.

Судьей Кировского районного суда Новосибирска стала Ахметьянова Лидия.

Судьей Новосибирского областного суда назначили Кашину Екатерину. Два месяца назад президент РФ назначил на должность нового заместителя председателя Новосибирского областного суда: им стал Виталий Тыняный.

Напомним, что бывшая глава Новосибирского областного суда получила срок по уголовной статье. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. 

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