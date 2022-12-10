Прокуратура и Следственный комитет заинтересовались коммунальной аварией в Искитиме

Через несколько часов после публикации первых новостей о коммунальной аварии, прокуратура Новосибирской области сообщила в телеграм-канале о том, что для координации действий на место аварии выехал межрайонный прокурор.
Правозащитники подтвердили, что теплоснабжение частично восстановлено.
СК сообщил точное количество пострадавших домов. 116 объектов остались без отопления в Искитиме по информации следственного комитета, опубликованной на официальной сайте.
Также СК заявил о доследственной проверке данного инцидента. По результатам опроса местных жителей и должностных лиц, а также изучения технической документации, будет дана правовая оценка сложившейся ситуации.
Ранее Atas.info сообщал об обнаружении тела мужчины под завалами взорвавшихся гаражей.