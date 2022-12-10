atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Прокуратура и Следственный комитет заинтересовались коммунальной аварией в Искитиме

Сегодня, 10:24
Фото: Телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"
Прокурор на месте аварии
СК и прокуратура проведут проверку аварии, случившейся десятого декабря в городе Искитим Новосибирской области, которая оставила без тепла около 17 тыс. человек.

Через несколько часов после публикации первых новостей о коммунальной аварии, прокуратура Новосибирской области сообщила в телеграм-канале о том, что для координации действий на место аварии выехал межрайонный прокурор.

Правозащитники подтвердили, что теплоснабжение частично восстановлено.

СК сообщил точное количество пострадавших домов. 116 объектов остались без отопления в Искитиме по информации следственного комитета, опубликованной на официальной сайте.

Также СК заявил о доследственной проверке данного инцидента. По результатам опроса местных жителей и должностных лиц, а также изучения технической документации, будет дана правовая оценка сложившейся ситуации.

Ранее Atas.info сообщал об обнаружении тела мужчины под завалами взорвавшихся гаражей.

17 тыс. человек остались без тепла в Новосибирской области
Узнать подробнее
10 фото с места мощного взрыва в гаражах Новосибирска опубликованы МЧС
Узнать подробнее
#Прокуратура#Новосибирская область#Искитим#Авария#Следственный комитет#Происшествия#Общество
Подпишитесь
В Новосибирске прогремел взрыв в гаражном кооперативе
Сегодня, 06:58
Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске не откроют в 2022 году
8 декабря 07:46
Смешные и нелепые резюме 2022 – что выбалтывают о себе соискатели из Новосибирска
Вчера, 06:55
Новогодний рецепт Оливье - сравним цены на продукты в "Бахетле" и в "Пятерочке"
Вчера, 02:39
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Новосибирска
8 декабря 09:39
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10