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10 фото с места мощного взрыва в гаражах Новосибирска опубликованы МЧС

Сегодня, 07:46
Фото: Страница ГУ МЧС по Новосибирской области "ВКонтакте"
Спасатели разбирают завалы
Мощный взрыв прогремел в гаражном кооперативе на ул. Мира 60/2 в Новосибирске 10 декабря 2022. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области повреждены 10 гаражей, три обрушились. Официальных сообщений о погибших пока нет.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что взрыв был мощным. Так, что как минимум один автомобиль выбросило из гаража наружу. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.

«В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется. В настоящее время продолжается разбор завалов, по предварительной информации никто не пострадал. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона. Горения на месте не происходило», - сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области на официальной странице «ВКонтакте». Там же опубликованы 10 фото.

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#Дмитрий Тростников#Происшествия#Взорвались 10 гаражей на ул.Мира#Новосибирск#ЧП#Взрыв#Гаражи
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