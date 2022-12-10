10 фото с места мощного взрыва в гаражах Новосибирска опубликованы МЧС

«В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется. В настоящее время продолжается разбор завалов, по предварительной информации никто не пострадал. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона. Горения на месте не происходило», - сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области на официальной странице «ВКонтакте». Там же опубликованы 10 фото.