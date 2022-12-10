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Это был ужас! Что происходит на месте возгорания автобуса ПАЗ на Площади Маркса

Сегодня, 06:45
Фото: Полина Симакова / atas.info
Сотрудникам пожарно-спасательной службы удалось погасить пламя, охватившее автобус ПАЗ и рядом стоящий автомобиль

От автобуса, сгоревшего на Площади Маркса в Новосибирске, почти ничего не осталось

Выбиты стекла, рядом валяются покрышки, черный, выгоревший практически дотла автобус, рядом загоревшийся в процессе пожара красный легковой автомобиль. Корреспондент Атас.Инфо побывал на улице Покрышкина, 1 в Новосибирске, где сегодня 10 декабря 2022 года в 9 утра загорелся автобус ПАЗ.

"Это был ужас!" - черный, выгоревший дотла автобус ПАЗ, без стекол, рядом валяются покрышки. Прошло уже больше четырех часов с момента возгорания, а сотрудники МЧС все еще ликвидируют последствия. Страшно представить, что было бы, если бы водитель вовремя не заметил запах гари в салоне и не высадил пассажиров.

Несмотря на то, что огонь сотрудниками пожарно-спасательной службы был погашен за 6 минут, красный малолитражный автомобиль, оказавшийся рядом с горящим автобусом, тоже пострадал. Повреждения не так сильны, но следы огня видны на дверце багажника. Пострадавших нет, на месте происшествия работают дознаватели, причина возгорания выясняется.

Сгоревший автобус ПАЗ и пострадавший легковой автомобиль.Сгоревший автобус ПАЗ и пострадавший легковой автомобиль.
Сгоревший автобус ПАЗ и пострадавший легковой автомобиль.
Фото: Полина Симакова / atas.info
#Ольга Храмушкина#Город#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Взрыв#Пожар
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