"Это был ужас!" - черный, выгоревший дотла автобус ПАЗ, без стекол, рядом валяются покрышки. Прошло уже больше четырех часов с момента возгорания, а сотрудники МЧС все еще ликвидируют последствия. Страшно представить, что было бы, если бы водитель вовремя не заметил запах гари в салоне и не высадил пассажиров.
Несмотря на то, что огонь сотрудниками пожарно-спасательной службы был погашен за 6 минут, красный малолитражный автомобиль, оказавшийся рядом с горящим автобусом, тоже пострадал. Повреждения не так сильны, но следы огня видны на дверце багажника. Пострадавших нет, на месте происшествия работают дознаватели, причина возгорания выясняется.