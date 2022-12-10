"Это был ужас!" - черный, выгоревший дотла автобус ПАЗ, без стекол, рядом валяются покрышки. Прошло уже больше четырех часов с момента возгорания, а сотрудники МЧС все еще ликвидируют последствия. Страшно представить, что было бы, если бы водитель вовремя не заметил запах гари в салоне и не высадил пассажиров.