atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Следственный комитет проверит пожар, унесший жизни двух человек

Сегодня, 09:16
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
Сгоревший дом
Следователи СК по Новосибирской области проведут проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Ордынском районе.

Происшествие произошло в селе Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области. Там 6 декабря 2022 года рано утром загорелся частный дом, в котором нашли тела супругов 62-х лет.

На момент начала расследования основной причиной пожара читается возгорание по причине неисправной печи. Результат проверки подтвердит или опровергнет её.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания», — говорится в сообщении следственного комитета.

Ранее об этом происшествии подробно писал Atas.info.

Семейная пара угорела при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Узнать подробнее

Также СК сообщил о признании бывшего заместителя главы Чановского района виновным в получении взятки.

#Пожар#Следственный комитет#Проверка#Общество#Происшествия
Подпишитесь
"Соляной король" России покушается на мусор в Новосибирске, а "ВИС" – в Оренбурге
Вчера, 09:59
Вице-мэра Новосибирска временно отстранили от должности
Вчера, 13:26
Цены на аренду квартир подскочили к приезду туристов в Новосибирск-Новогоднюю столицу
Сегодня, 04:58
В Новосибирске более 800 человек подписали петицию за сохранение мурала с врачом
Вчера, 07:11
Больные новосибирцы не могут удержать в руках градусник: 4 разлива ртути за сутки
Сегодня, 03:45
Смерть в театре Афанасьева в Новосибирске: рабочий разбился во время монтажа ламп
Сегодня, 05:08