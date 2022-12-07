Следственный комитет проверит пожар, унесший жизни двух человек

Следователи СК по Новосибирской области проведут проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Ордынском районе.

Происшествие произошло в селе Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области. Там 6 декабря 2022 года рано утром загорелся частный дом, в котором нашли тела супругов 62-х лет. На момент начала расследования основной причиной пожара читается возгорание по причине неисправной печи. Результат проверки подтвердит или опровергнет её. «В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания», — говорится в сообщении следственного комитета. Ранее об этом происшествии подробно писал Atas.info. Семейная пара угорела при пожаре в частном доме в Новосибирской области Узнать подробнее Также СК сообщил о признании бывшего заместителя главы Чановского района виновным в получении взятки.