17 тыс. человек остались без тепла в Новосибирской области

Авария затронула два густонаселённых микрорайона города Искитима Новосибирской области. Без горячей воды остались жители Южного и Подгорного районов.
Спасатели совместно с аварийно-восстановительными бригадами работают на месте происшествия.
Издание ТАСС сообщает об отключении отопления в 37-ми жилых домах, трех школах, пяти детских садах и трех поликлиниках. Также уточняется, что в 32-х частных домах теплоснабжение уже восстановлено.
МЧС посоветовала местным жителям заделать щели в окнах и дверях, собраться всей семьей в одной комнате, проявить выдержку и самообладание. Спасатели напомнили об опасности использования электрических обогревателей и газовых конфорок.
МЧС не исключила и эвакуацию жителей, порекомендовав на этот случай искитимцам тепло одеться, взять документы и продукты, а также не забыть выключить свет, газ и закрыть входную дверь.
Ранее СГК намеревалась заменить более 800 метров теплосетей.