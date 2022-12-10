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17 тыс. человек остались без тепла в Новосибирской области

Сегодня, 10:19
Фото: МЧС по Новосибирской области
Кадры с места аварии
МЧС по Новосибирской области сообщает об аварии, которая оставила без тепла, в час ночи десятого декабря, более 100 домов в НСО.

Авария затронула два густонаселённых микрорайона города Искитима Новосибирской области. Без горячей воды остались жители Южного и Подгорного районов.

Спасатели совместно с аварийно-восстановительными бригадами работают на месте происшествия.

Издание ТАСС сообщает об отключении отопления в 37-ми жилых домах, трех школах, пяти детских садах и трех поликлиниках. Также уточняется, что в 32-х частных домах теплоснабжение уже восстановлено.

МЧС посоветовала местным жителям заделать щели в окнах и дверях, собраться всей семьей в одной комнате, проявить выдержку и самообладание. Спасатели напомнили об опасности использования электрических обогревателей и газовых конфорок.

МЧС не исключила и эвакуацию жителей, порекомендовав на этот случай искитимцам тепло одеться, взять документы и продукты, а также не забыть выключить свет, газ и закрыть входную дверь.

Ранее СГК намеревалась заменить более 800 метров теплосетей.

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