В Новосибирске без тепла остались 73 дома на левом берегу Оби

"Сегодня с 10 утра устраняем дефект на магистральной теплосети по улице Петухова. В контуре отключения находятся 73 жилых дома", - говорится в сообщении.

В СГК добавили, что ремонтные работы будут завершены в два часа ночи.

Как сказал на брифинге директор новосибирского подразделения компании Максим Рябенко, утечка "совсем небольшая, а отключение контролируемое", его слова приводит НГС.

Накануне на левом берегу Оби также из-за дефекта на теплотрассе без отопления остались примерно 100 домов в Кировском и Ленинском районах.

До этого в Дзержинском районе по той же причине отопление отключили в 74 домах.