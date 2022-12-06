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В Новосибирске без тепла остались 73 дома на левом берегу Оби

Сегодня, 07:05
Фото: 1MI
Во вторник утром из-за аварии на теплосетях на улице Петухова в левобережной части Новосибирска прекратилась подача тепла в 73 жилых дома, сообщила "Сибирская генерирующая компания".

"Сегодня с 10 утра устраняем дефект на магистральной теплосети по улице Петухова. В контуре отключения находятся 73 жилых дома", - говорится в сообщении.

В СГК добавили, что ремонтные работы будут завершены в два часа ночи.

Как сказал на брифинге директор новосибирского подразделения компании Максим Рябенко, утечка "совсем небольшая, а отключение контролируемое", его слова приводит НГС.

Накануне на левом берегу Оби также из-за дефекта на теплотрассе без отопления остались примерно 100 домов в Кировском и Ленинском районах.

До этого в Дзержинском районе по той же причине отопление отключили в 74 домах.

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Теплосети#Авария
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