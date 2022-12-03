74 жилых дома, шесть детсадов и две больницы в Железнодорожном районе Новосибирска вновь подключены к отоплению, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Накануне вечером был обнаружен дефект на теплотрассе, которая питает театр "Красный факел". Для того, чтобы ее отремонтировать, пришлось отключить от горячего водоснабжения весь микрорайон.
По данным энергетиков, около 75% труб в системе теплоснабжения Новосибирска имеют критический износ и нуждаются в замене. Аварии происходят практически ежедневно. Читайте в нашем специальном материале о самых крупных коммунальных ЧП в городе за минувшую неделю.