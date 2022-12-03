74 жилых дома, шесть детсадов и две больницы в Железнодорожном районе Новосибирска вновь подключены к отоплению, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Накануне вечером был обнаружен дефект на теплотрассе, которая питает театр "Красный факел". Для того, чтобы ее отремонтировать, пришлось отключить от горячего водоснабжения весь микрорайон.