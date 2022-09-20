В Сибирской генерирующей компании объяснили, что в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию вашего дома. Энергетики подают теплоноситель только до стены дома.
Если с начала отопительного сезона ваши батареи холодные, то УК должна проверить внутридомовое оборудование. Зачастую продвижению теплоносителя внутри дома препятствуют воздушные пробки.
Если же управляющая компания не сможет урегулировать проблему самостоятельно, то тогда обращение поступит в СГК. Напомним, что подключение отопления в дома разделено на три этапа. Полный список адресов и даты смотрите по ссылке.