В СГК рассказали, что делать и куда жаловаться на холодные батареи в квартирах

С 19 сентября в Новосибирске начался первый этап подключения отопления в жилые дома. Как показывает практика, не во всех квартирах появилось заветное тепло. В СГК рассказали, как действовать в этом случае.

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