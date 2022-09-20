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Что делать и куда жаловаться, если у вас холодные батареи в квартире - ответ СГК

Сегодня, 01:13
Фото: 1MI

В СГК рассказали, что делать и куда жаловаться на холодные батареи в квартирах

С 19 сентября в Новосибирске начался первый этап подключения отопления в жилые дома. Как показывает практика, не во всех квартирах появилось заветное тепло. В СГК рассказали, как действовать в этом случае.

В Сибирской генерирующей компании объяснили, что в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию вашего дома. Энергетики подают теплоноситель только до стены дома.

Если с начала отопительного сезона ваши батареи холодные, то УК должна проверить внутридомовое оборудование. Зачастую продвижению теплоносителя внутри дома препятствуют воздушные пробки.

Если же управляющая компания не сможет урегулировать проблему самостоятельно, то тогда обращение поступит в СГК. Напомним, что подключение отопления в дома разделено на три этапа. Полный список адресов и даты смотрите по ссылке.

#Общество#Город#Новосибирск#Когда включат отопление в Новосибирске 2022#2022#Эмилия Каплунская
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