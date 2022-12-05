Левый берег Новосибирска опять без отопления

Две коммунальные аварии произошли в Кировском и Ленинском районах. Случилось это из-за того, что коммунальщики нашли дефект на теплотрассах.
В настоящий момент 46 жилых домов на улицах Котовского и Ватутина в Ленинском районе остались без тепла. К устранению дефекта приступят к 10 утра 5 декабря.
Другая авария произошла на трубопроводе по улице Комсомольской в Кировском районе. В зоне отключения от отопления – 55 домов. Кроме этого, микрорайон Бугринская роща тоже может почувствовать снижение температуры в батареях.
Завершить все работы планируется к 2:00 6 декабря. Напомним, что это не единственная произошедшая авария на теплотрассах в Новосибирске за неделю.
За прошедшую неделю было минимум 5 коммунальных аварий. Без отопления сибиряки были как на левом, так и на правом берегу.