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Левый берег Новосибирска опять без отопления

Сегодня, 01:19
Фото: 1MI
Тепла в домах нет на улицах левого берега

В Новосибирске из-за аварии без отопления остались почти 100 домов на левом берегу

В двух районах Новосибирска отключили отопление почти в 100 домах, о чем сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Две коммунальные аварии произошли в Кировском и Ленинском районах. Случилось это из-за того, что коммунальщики нашли дефект на теплотрассах.

В настоящий момент 46 жилых домов на улицах Котовского и Ватутина в Ленинском районе остались без тепла. К устранению дефекта приступят к 10 утра 5 декабря.

Другая авария произошла на трубопроводе по улице Комсомольской в Кировском районе. В зоне отключения от отопления – 55 домов. Кроме этого, микрорайон Бугринская роща тоже может почувствовать снижение температуры в батареях.

Завершить все работы планируется к 2:00 6 декабря. Напомним, что это не единственная произошедшая авария на теплотрассах в Новосибирске за неделю.

Прорыв за прорывом: самые крупные коммунальные аварии Новосибирска за неделю
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За прошедшую неделю было минимум 5 коммунальных аварий. Без отопления сибиряки были как на левом, так и на правом берегу. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление
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