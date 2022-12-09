В Новосибирске планируют заменить более 800 м теплосетей

"Мы приняли решение в межотопительный период 2023 года переложить две теплосети, на которых проявились неоднократные дефекты с начала этого отопительного сезона", - сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков вице-губернатору НСО Сергею Сёмке.
Он уточнил, что речь идет об участках на ул. Серафимовича в Ленинском районе (534 м) и ул. Королева в Дзержинском районе (300 м).
В компании добавили, что неисправности на этих теплопроводах привели к отключению от отопления "нескольких десятков домов в конце ноября и начале декабря".
Стоимость ремонтных работ составит "40 млн рублей, из которых основная часть — 30,6 млн рублей — будет инвестирована в новый трубопровод на Серафимовича".