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В Новосибирске планируют заменить более 800 м теплосетей

Сегодня, 14:33
Фото: СГК
Новые трубы
"Сибирская генерирующая компания" (СГК) сообщила о планах отремонтировать в будущем году трубопроводы, ставшие причиной недавних отключений тепла в Новосибирске.

"Мы приняли решение в межотопительный период 2023 года переложить две теплосети, на которых проявились неоднократные дефекты с начала этого отопительного сезона", - сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков вице-губернатору НСО Сергею Сёмке.

Он уточнил, что речь идет об участках на ул. Серафимовича в Ленинском районе (534 м) и ул. Королева в Дзержинском районе (300 м).

В компании добавили, что неисправности на этих теплопроводах привели к отключению от отопления "нескольких десятков домов в конце ноября и начале декабря".

Стоимость ремонтных работ составит "40 млн рублей, из которых основная часть — 30,6 млн рублей — будет инвестирована в новый трубопровод на Серафимовича".

Только на этой неделе в столице Сибири произошло две крупных аварии на теплосетях. В понедельник без отопления остались около 100 домов на левом берегу Оби, во вторник там же отключили от теплоснабжения 73 дома.

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#Город#Новосибирск#Теплосети#Замена
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