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2024
В Новосибирске массово меняют остановочные павильоны — что случилось
Сотни новых павильонов должны появиться на остановках транспорта, сообщил глава профильного департамента.
22 октября, 05:09
Замену концессионеру для строительства школ ищут в Новосибирске
Глава компании, которая должна была построить шесть школ в рамках ГЧП, находится под арестом по подозрению в крупном мошенничестве, сообщают в региональном СУ СК России.
6 августа, 08:07
Историческое ограждение Октябрьского моста поменяли на дешевую копию — почему
10 июля, 03:46
2023
Со сжиженного на природный: в Новосибирске задумались о реформе газоснабжения домов
21 февраля 2023, 03:50
2022
В Новосибирске планируют заменить более 800 м теплосетей
"Сибирская генерирующая компания" (СГК) сообщила о планах отремонтировать в будущем году трубопроводы, ставшие причиной недавних отключений тепла в Новосибирске.
9 декабря 2022, 14:33

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