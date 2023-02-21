Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В мэрии Новосибирска изучают возможность переоборудования в ходе капитального ремонта системы газоснабжения жилых домов, чтобы перевести их со сжиженного на природный газ. Такая техническая возможность существует, однако с 2018 года в городе таким образом было реконструировано только 13 домов, сообщил во вторник, 21 февраля в ходе оперативного совещания в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.
"Наших возможностей для этого не хватает", - констатировал глава профильного департамента. Всего в Новосибирске к сжиженному газу подключено 322 дома. В качестве альтернативы перевода на более безопасный природный газ рассматривается возможность установки электрических плит вместо газовых, подчеркнул Перязев.
"За счет городского бюджета мы эту проблему не решим", - признал мэр Анатолий Локоть и пообещал обратиться за помощью в региональное правительство.