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Published Сегодня, 03:50

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Updated Сегодня, 06:34

Со сжиженного на природный: в Новосибирске задумались о реформе газоснабжения домов

21 февраля 2023, 03:50
Фото: 1MI
В городе газовыми плитами оборудовано 322 дома

В Новосибирске 13 домов перевели со сжиженного на природный газ за 4 года

После взрыва бытового газа в доме на улице Линейной в мэрии обсуждают возможность перевода газоснабжения жилых домов со сжиженного на более безопасный природный газ. Однако своих возможностей у города не хватает

В мэрии Новосибирска изучают возможность переоборудования в ходе капитального ремонта системы газоснабжения жилых домов, чтобы перевести их со сжиженного на природный газ. Такая техническая возможность существует, однако с 2018 года в городе таким образом было реконструировано только 13 домов, сообщил во вторник, 21 февраля в ходе оперативного совещания в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

"Наших возможностей для этого не хватает", - констатировал глава профильного департамента. Всего в Новосибирске к сжиженному газу подключено 322 дома. В качестве альтернативы перевода на более безопасный природный газ рассматривается возможность установки электрических плит вместо газовых, подчеркнул Перязев.

"За счет городского бюджета мы эту проблему не решим", - признал мэр Анатолий Локоть и пообещал обратиться за помощью в региональное правительство.

 

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#Газ#Плита#Замена#Город#Новосибирск
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