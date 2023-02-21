В мэрии Новосибирска изучают возможность переоборудования в ходе капитального ремонта системы газоснабжения жилых домов, чтобы перевести их со сжиженного на природный газ. Такая техническая возможность существует, однако с 2018 года в городе таким образом было реконструировано только 13 домов, сообщил во вторник, 21 февраля в ходе оперативного совещания в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.