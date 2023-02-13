До 14 выросло число жертв трагедии при взрыве газа в пятиэтажном доме на улице Линейная, 39. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 13 февраля. В больницах остается 6 человек, среди них один ребенок.