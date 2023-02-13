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Published Сегодня, 03:35

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Updated Сегодня, 04:01

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 человек

13 февраля 2023, 03:35
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Число погибших и спасенных из-под завалов сравнялось

14 человек стали жертвами взрыва газа на улице Линейная в Новосибирске

14 человека стали жертвами взрыва бытового газа в жилом доме на улице Линейная. Часть пострадавших, среди которых дети, остается в больницах Новосибирска

До 14 выросло число жертв трагедии при взрыве газа в пятиэтажном доме на улице Линейная, 39. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 13 февраля. В больницах остается 6 человек, среди них один ребенок.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал ликвидации последствий этой аварии. В первую очередь, сотрудников МЧС, дислоцированных на территории Новосибирской области, муниципальных, областных спасателей. Сработали очень оперативно", - сказал Травников, подчеркнув, что непосредственного из-под завалов удалось спасти 14 жителей дома.

Главная задача сегодня – максимально быстро оказать всю необходимую поддержку пострадавшим людям, заявил глава региона.

Позже в региональном Минздраве уточнили: число погибших увеличилось, но речь не идет о смерти пациента в больнице.

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