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До 14 выросло число жертв трагедии при взрыве газа в пятиэтажном доме на улице Линейная, 39. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 13 февраля. В больницах остается 6 человек, среди них один ребенок.
"Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал ликвидации последствий этой аварии. В первую очередь, сотрудников МЧС, дислоцированных на территории Новосибирской области, муниципальных, областных спасателей. Сработали очень оперативно", - сказал Травников, подчеркнув, что непосредственного из-под завалов удалось спасти 14 жителей дома.
Главная задача сегодня – максимально быстро оказать всю необходимую поддержку пострадавшим людям, заявил глава региона.
Позже в региональном Минздраве уточнили: число погибших увеличилось, но речь не идет о смерти пациента в больнице.