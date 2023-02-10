26 сентября 1976 года летчик Владимир Серков поднял самолет Ан-2 с аэродрома "Новосибирск-Северный" и рано утром намеренно врезался на нес в пятиэтажку по адресу Степная 43/1 в Ленинском районе. Летчик целился в квартиру, где жили родители супруги. Незадолго до этого она забрала ребенка и ушла жить к ним, заявив, что намерена развестись с Серковым. В итоге летчик в квартиру не попал, да в ней в тот момент никого не было. Сразу погибли три жителя дома, из них двое детей. Их мать скончалась от сердечного приступа через неделю после трагедии. Позже от тяжелых травм в больнице скончался еще один ребенок.