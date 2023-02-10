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По официальным данным, на утро 10 ферваля число погибших при взрыве газа на Линейной, 39 достигло 13 человек. В регионе объявлен траур. Мы вспоминаем трагические страницы в истории относительного молодого города Новосибирска.
Ночью 10 мая 1921 года, когда город еще назывался Ново-Николаевск, пароход с названием "Совнарком", шедший по Оби из Барнаула в Томск, врезался в опору железнодорожного моста. Того самого, одна из ферм которого установлена в парке "Городское начало". Судно разломилось пополам и ушло на дно за 5 минут. По разным данным, на борту находилось от 225 до 400 человек. Спасти удалось менее 100. Большинство людей погибли от переохлаждения.
Еще одна трагедия на воде разыгралась 25 сентября на борту колесного парохода "Коллективист", который вышел из Новосибирска в Камень-на-Оби. Пассажирами в основном были солдаты, возвращавшиеся с фронта. Ниже села Чингис ночью на борту вспыхнул пожар. Есть версия, что он начался с буфета, где фронтовики отмечали победу. Объятое пламенем судно уткнулось в остров в районе села Антоново. Там же, в братской могиле, похоронена часть погибших. Сколько всего жизней унес пожар, доподлинно неизвестно, но речь идет о сотнях жертв.
26 сентября 1976 года летчик Владимир Серков поднял самолет Ан-2 с аэродрома "Новосибирск-Северный" и рано утром намеренно врезался на нес в пятиэтажку по адресу Степная 43/1 в Ленинском районе. Летчик целился в квартиру, где жили родители супруги. Незадолго до этого она забрала ребенка и ушла жить к ним, заявив, что намерена развестись с Серковым. В итоге летчик в квартиру не попал, да в ней в тот момент никого не было. Сразу погибли три жителя дома, из них двое детей. Их мать скончалась от сердечного приступа через неделю после трагедии. Позже от тяжелых травм в больнице скончался еще один ребенок.
В ночь с 3 на 4 июня в Башкирии, на перегоне Аша — Улу-Теляк встретились два поезда "Новосибирск-Адлер" и "Адлер-Новосибирск". И в этот момент произошел мощный взрыв на газопроводе, который пролегал менее чем в километре от путей. 11 из 37 вагонов обоих составов сбросило с рельсов, пламя охватило все вокруг. Точная цифра погибших до сих пор неизвестна, в разных источниках она колеблется от 573 до 780 человек. 4 июня впервые в истории Новосибирска был объявлен общегородской траур.
Днем 31 января 2000 года произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по адресу Степная, 64. Пострадало около 15 квартир, обрушились фасадные панели с 5 по 3 этаж. В качестве причины трагедии тогда назвали неосторожное обращение с газовым оборудованием. Погибли пять человек. Позже дом был восстановлен.
4 октября 2001 года самолет Ту-154 новосибирской авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив-Новосибирск, был сбит над акваторией Черного моря отклонившейся от цели ракетой С-200, выпущенной в ходе совместных росийско-украинских учений силами ПВО Украины. Погибли все 78 человек, находившихся на борту. В 2003 году Украина подписала договор с Россией и Израилем соглашение о выплате компенсаций близким погибших, по 200 тысяч долларов за каждую смерть. Юридически виновных в этой катастрофе нет.