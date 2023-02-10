Что известно о подозреваемых во взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Следственном комитете региона ранее уточнили, что вероятными виновниками ЧП могут быть два жителя Омской области –женщина 45 лет и парень 25 лет. С их слов, они якобы работали в компании «Межрегионгазсервис».
Журналисты РЕН ТВ из своих источников узнали имена подозреваемых. Это омичи Ирина Урбах и Евгений Кавун.
Пара под видом газовщиков ходила по домам новосибирцев и предлагала замену газового оборудования. Так за день до взрыва они побывали в квартирах 4,9 и 21 жилого дома на улице Линейной, 39. Некоторым жильцам провели техобслуживание плит.
Об этом же ранее сайту Atas.info рассказывала гендиректор «Новосибирскоблгаза» Татьяна Пьянова. Она подтвердила, что к ним 8 февраля поступала заявка от местной жительницы, которая жаловалась на мошенников.
Напомним, предварительно, в доме на Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля произошла утечка бытового газа. Произошел взрыв, частично обрушились два подъезда. Начались спасательные работы.
По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, 21 госпитализированы.