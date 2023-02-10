atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Что известно о подозреваемых во взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске

10 февраля 2023, 05:49
Фото: atas.info
Имена подозреваемых - опубликовано видео допроса
Силовики задержали двух подозреваемых во взрыве газа 9 февраля в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске. В Сети обнародовали видео допроса и имена подозреваемых.

В Следственном комитете региона ранее уточнили, что вероятными виновниками ЧП могут быть два жителя Омской области –женщина 45 лет и парень 25 лет. С их слов, они якобы работали в компании «Межрегионгазсервис».

Журналисты РЕН ТВ из своих источников узнали имена подозреваемых. Это омичи Ирина Урбах и Евгений Кавун.

Пара под видом газовщиков ходила по домам новосибирцев и предлагала замену газового оборудования. Так за день до взрыва они побывали в квартирах 4,9 и 21 жилого дома на улице Линейной, 39. Некоторым жильцам провели техобслуживание плит.

Гендиректор «Облгаза»: за день до взрыва в доме на Линейной орудовали мошенники
Узнать подробнее

Об этом же ранее сайту Atas.info рассказывала гендиректор «Новосибирскоблгаза» Татьяна Пьянова. Она подтвердила, что к ним 8 февраля поступала заявка от местной жительницы, которая жаловалась на мошенников.

"Аж земля затряслась": фото и видео с места взрыва дома в Новосибирске
Узнать подробнее
В Новосибирске нашли тело пропавшей после взрыва в доме 22-летней девушки
Узнать подробнее

Напомним, предварительно, в доме на Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля произошла утечка бытового газа. Произошел взрыв, частично обрушились два подъезда. Начались спасательные работы.

По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, 21 госпитализированы.

#Алина Шефер#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Количество жертв обрушения дома на Линейной в Новосибирске достигло 13 человек
Сегодня, 02:56
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Вчера, 03:25
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Вчера, 04:18
В Новосибирске задержали «газовщиков», которые могут быть причастны к взрыву дома
Вчера, 12:48
Президент Владимир Путин открыл новый терминал в «Толмачево» в Новосибирске
Сегодня, 02:21
В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура
Сегодня, 01:38