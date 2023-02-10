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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:13

Суд над подозреваемыми во взрыве газа начался в Новосибирске: что о них известно

10 февраля 2023, 08:10
Фото: atas.info
Начался суд по делу о взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске

В Новосибирске начался суд над подозреваемыми во взрыве газа в доме

Начался суд по делу о взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске 10 февраля. Сейчас о событиях расспрашивают подозреваемую 45-летнюю Ирину Урбах.

Сегодня судья должен избрать меру пресечения ей и ее «коллеге» - 25-летнему мужчине. Они оба уроженцы Омской области.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по факту оказания некачественных услуг. Они меняли газовое оборудование в квартирах дома на Линейной, 39 за несколько дней до взрыва.

Как сообщает НГС, женщина не признала свою вину. Говорит, что все работы проводил ее напарник. Они обошли два дома на Линейной.

Напомним, в жилом доме на Линейной, 39 в Новосибирске произошел взрыв из-за утечки газа 9 февраля. Погибли 13 человек. Местные жители жаловались на мошенников из якобы газовых компаний, которые приходили к ним за несколько дней до трагедии.

Что известно о подозреваемых во взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске
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