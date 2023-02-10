Суд над подозреваемыми во взрыве газа начался в Новосибирске: что о них известно

Напомним, в жилом доме на Линейной, 39 в Новосибирске произошел взрыв из-за утечки газа 9 февраля. Погибли 13 человек. Местные жители жаловались на мошенников из якобы газовых компаний, которые приходили к ним за несколько дней до трагедии.