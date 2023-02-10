Суд над подозреваемыми во взрыве газа начался в Новосибирске: что о них известно

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Сегодня судья должен избрать меру пресечения ей и ее «коллеге» - 25-летнему мужчине. Они оба уроженцы Омской области.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по факту оказания некачественных услуг. Они меняли газовое оборудование в квартирах дома на Линейной, 39 за несколько дней до взрыва.
Как сообщает НГС, женщина не признала свою вину. Говорит, что все работы проводил ее напарник. Они обошли два дома на Линейной.
Напомним, в жилом доме на Линейной, 39 в Новосибирске произошел взрыв из-за утечки газа 9 февраля. Погибли 13 человек. Местные жители жаловались на мошенников из якобы газовых компаний, которые приходили к ним за несколько дней до трагедии.