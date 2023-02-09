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Published Сегодня, 03:54

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Updated Сегодня, 04:17

Жители дома, где произошел взрыв, рассказали о мошенниках, ходивших по квартирам

9 февраля 2023, 03:54
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Взрыв дома произошел на ул. Линейная, 39, причиной стал хлопок газовой смеси

Жители взорвавшегося в Новосибирске дома говорят о мошенниках, ходивших по квартирам

"Вчера к нам в квартиру позвонила женщина в форме газовой службы. Она прошла в квартиру, обследовала газовое оборудование и сказала, что нужно менять шланг" - сообщила жительница дома 39 по ул. Линейной.

За прошедшие сутки жители дома дважды обращались по поводу запаха газа, также было одно сообщение о странных людях, ходивших по подъезду в форме газовой службы, как сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Женщина в форме представлялась сотрудницей газовой службы и проходила в квартиры, чтобы проверить работу газового оборудования, после чего предлагала платно заменить шланг, чтобы устранить утечку газа.

В 7.36 утром 9 февраля поступило сообщение от мужчины о том, что в доме пахнет газом. Хлопок газовой смеси, ставший причиной взрыва, произошел через 12 минут после этого обращения.

Еще один житель этого дома сообщил, что по подъезду ходят странные люди в форме и проверяют, все ли в порядке с газовым оборудованием.

В Новосибирске при взрыве газа в доме 7 человек пострадали и 2 погибли
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На данный момент известно о 7 пострадавших и 2 погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске по адресу Линейная, 39. Пункт обогрева находится в школе №85 по адресу Красный Проспект 83/1. Людей, потерявших в результате взрыва жилье, временно разместят в гостинице "Северная".

#Взрыв дома на ул. Линейной#ЧП#Взрыв#МЧС#Пострадавшие#Происшествия#Город#Новосибирск
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В Новосибирске при взрыве газа в доме 7 человек пострадали и 2 погибли
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