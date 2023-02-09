Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
За прошедшие сутки жители дома дважды обращались по поводу запаха газа, также было одно сообщение о странных людях, ходивших по подъезду в форме газовой службы, как сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Женщина в форме представлялась сотрудницей газовой службы и проходила в квартиры, чтобы проверить работу газового оборудования, после чего предлагала платно заменить шланг, чтобы устранить утечку газа.
В 7.36 утром 9 февраля поступило сообщение от мужчины о том, что в доме пахнет газом. Хлопок газовой смеси, ставший причиной взрыва, произошел через 12 минут после этого обращения.
Еще один житель этого дома сообщил, что по подъезду ходят странные люди в форме и проверяют, все ли в порядке с газовым оборудованием.
На данный момент известно о 7 пострадавших и 2 погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске по адресу Линейная, 39. Пункт обогрева находится в школе №85 по адресу Красный Проспект 83/1. Людей, потерявших в результате взрыва жилье, временно разместят в гостинице "Северная".