В Новосибирске при взрыве газа в доме 7 человек пострадали и 2 погибли

Число жертв, погибших и пострадавших от взрыва в доме на Линейной в Новосибирске, увеличилось. Новые данные уточнили в ГУ МЧС региона.

«7 пострадало людей. Продолжаются разборы завалов», - сообщил глава ведомства Виктор Орлов. С места происшествия очевидцы рассказали, что в первые часы из-под плит кричали люди. Спасатели доставали даже несколько живых людей. «Крики стихли спустя несколько минут после приезда спасателей. Я видела, как одну женщину клали в носилки, ее придавило там. Однако она была жива, в сознании», - говорят Atas.info местные жители. По официальной информации, погибших два человека. Ранее сообщали об одном. Напомним, взрыв в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел утром 9 февраля. Как это было смотрите в нашем фоторепортаже. "Аж земля затряслась": ,фото и видео с места взрыва дома в Новосибирске Узнать подробнее