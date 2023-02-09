В Новосибирске при взрыве газа в доме 7 человек пострадали и 2 погибли

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
«7 пострадало людей. Продолжаются разборы завалов», - сообщил глава ведомства Виктор Орлов.
С места происшествия очевидцы рассказали, что в первые часы из-под плит кричали люди. Спасатели доставали даже несколько живых людей.
«Крики стихли спустя несколько минут после приезда спасателей. Я видела, как одну женщину клали в носилки, ее придавило там. Однако она была жива, в сознании», - говорят Atas.info местные жители.
По официальной информации, погибших два человека. Ранее сообщали об одном.
Напомним, взрыв в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел утром 9 февраля. Как это было смотрите в нашем фоторепортаже.