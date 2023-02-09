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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

В Новосибирске при взрыве газа в доме 7 человек пострадали и 2 погибли

9 февраля 2023, 03:38
Фото: atas.info
Число жертв от взрыва в доме на Линейной в Новосибирске увеличилось
Число жертв, погибших и пострадавших от взрыва в доме на Линейной в Новосибирске, увеличилось. Новые данные уточнили в ГУ МЧС региона.
«7 пострадало людей. Продолжаются разборы завалов», - сообщил глава ведомства Виктор Орлов.

С места происшествия очевидцы рассказали, что в первые часы из-под плит кричали люди. Спасатели доставали даже несколько живых людей.

«Крики стихли спустя несколько минут после приезда спасателей. Я видела, как одну женщину клали в носилки, ее придавило там. Однако она была жива, в сознании», - говорят Atas.info местные жители.

По официальной информации, погибших два человека. Ранее сообщали об одном.

Напомним, взрыв в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел утром 9 февраля. Как это было смотрите в нашем фоторепортаже.

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#Дом#ЧП#Пожар#Жертвы#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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