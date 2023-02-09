Фото и видео взрыва дома в Новосибирске делятся очевидцы и корреспондент Atas.info

Жители Новосибирска выкладывают в соцсетях фотографии и видеоролики последствий страшного взрыва в жилом доме, в результате которого полностью разрушен один подъезд. На месте работает и наш корреспондент