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Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

"Аж земля затряслась": фото и видео с места взрыва дома в Новосибирске

9 февраля 2023, 02:33
Фото: Дмитирий Тростников / atas.info
Над руинами до сих пор идет дым

Фото и видео взрыва дома в Новосибирске делятся очевидцы и корреспондент Atas.info

Жители Новосибирска выкладывают в соцсетях фотографии и видеоролики последствий страшного взрыва в жилом доме, в результате которого полностью разрушен один подъезд. На месте работает и наш корреспондент

Взрыв в жилой пятиэтажке на Линейной, 39 прогремел около 8 часов утра. После этого начался пожар, полностью разрушен один подъезд.

 

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Видео: АСТ-54

Столб дыма видели жители разных районов Новосибирска, за многие километры от места трагедии.

Уже официально завлено об одном погибшем и четырех пострадавших.

К месту ЧП стянуты спасатели со всего городаК месту ЧП стянуты спасатели со всего города
К месту ЧП стянуты спасатели со всего городаК месту ЧП стянуты спасатели со всего города
К месту ЧП стянуты спасатели со всего города
Фото: Дмитрий Тростников

На месте работают около 200 спасателей, они разбирают завалы, из громкоговорителя, установленного на одной из спецмашин, постоянно повторяют адрес пункта обогрева: Красный проспект, 83.

Во двор стянуты десятки спецмашинВо двор стянуты десятки спецмашин
Во двор стянуты десятки спецмашин
Фото: Дмитрий Тростников

В соседних домах полностью отключен газ, в некоторых нет электроэнергии, рассказывают жители.

Из дома эвакуировано 50 человекИз дома эвакуировано 50 человек
Из дома эвакуировано 50 человекИз дома эвакуировано 50 человек
Из дома эвакуировано 50 человек
Фото: Дмитрий Тростников
#Взрыв#Пожар#Жилой дом#Происшествия#Новосибирск#ЧП#МЧС#Взрыв дома на ул. Линейной#Видео
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