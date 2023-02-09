Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Взрыв в жилой пятиэтажке на Линейной, 39 прогремел около 8 часов утра. После этого начался пожар, полностью разрушен один подъезд.
Столб дыма видели жители разных районов Новосибирска, за многие километры от места трагедии.
Уже официально завлено об одном погибшем и четырех пострадавших.
На месте работают около 200 спасателей, они разбирают завалы, из громкоговорителя, установленного на одной из спецмашин, постоянно повторяют адрес пункта обогрева: Красный проспект, 83.
В соседних домах полностью отключен газ, в некоторых нет электроэнергии, рассказывают жители.