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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Гендиректор «Облгаза»: за день до взрыва в доме на Линейной орудовали мошенники

9 февраля 2023, 09:42
Фото: atas.info
"Газовые" мошенники любили орудовать в доме на Линейной, 39

Мошенники поменяли шланг в газовом оборудовании за день до взрыва дома в Новосибирске

Мошенники могут быть причастны к взрыву в доме на Линейной, 39 в Новосибирске. Ситуацию прокомментировала Atas.info гендиректор «Облгаза» Татьяна Пьянова.

Эта компания поставляла в взорвавшийся дом сжиженный газ. Со слов главы «Облгаза», на этой неделе активизировались «газовые» мошенники в районе, где произошла трагедия 9 февраля.

 

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«Вчера, 8 февраля, к нам поступила заявка от жительницы дома №39 на Линейной, которая рассказала, что к ней приходили неизвестные люди, представляющиеся сотрудниками газовых служб. Они установили к оборудованию несертифицированный шланг. И так происходит довольно часто, когда собственники квартир допускают к работе мошенников, несоблюдающих нормы внутридомового газового оборудования», - рассказала Татьяна Пьянова.

Все эти детали, как добавила Пьянова, сейчас выясняют правоохранители. Они заключений никаких делать не могут.

Напомним, по последним данным в результате взрыва в доме на Линейной, 39 погибли уже 5 человек, один из них 2-летний ребенок. Пострадали - 11 жильцов.

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