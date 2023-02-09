Гендиректор «Облгаза»: за день до взрыва в доме на Линейной орудовали мошенники

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Эта компания поставляла в взорвавшийся дом сжиженный газ. Со слов главы «Облгаза», на этой неделе активизировались «газовые» мошенники в районе, где произошла трагедия 9 февраля.
«Вчера, 8 февраля, к нам поступила заявка от жительницы дома №39 на Линейной, которая рассказала, что к ней приходили неизвестные люди, представляющиеся сотрудниками газовых служб. Они установили к оборудованию несертифицированный шланг. И так происходит довольно часто, когда собственники квартир допускают к работе мошенников, несоблюдающих нормы внутридомового газового оборудования», - рассказала Татьяна Пьянова.
Все эти детали, как добавила Пьянова, сейчас выясняют правоохранители. Они заключений никаких делать не могут.
Напомним, по последним данным в результате взрыва в доме на Линейной, 39 погибли уже 5 человек, один из них 2-летний ребенок. Пострадали - 11 жильцов.