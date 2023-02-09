При взрыве газа в доме в Новосибирске погибла мать с 2-летним ребенком

Среди погибших была женщина 40 лет и 2-летний ребенок. Также ранее сообщалось об 11 пострадавших, о чем сообщала Лада Шалыгина, заместитель министра здравоохранения региона. Известно, что в доме прописано 117 человек. Пофамильный список пострадавших опубликован по ссылке.