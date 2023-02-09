При взрыве газа в доме в Новосибирске погибла мать с 2-летним ребенком

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Взрыв газа в доме на улице Линейной, 39 произошел в четверг, 9 февраля в 7 утра. Там обрушились 2-й и 3-й подъезды. Известно о гибели 5 человек.
«Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома на Линейной, 39 увеличилось до пяти человек. Из-под завалов извлекли тела ещё одной женщины и двухлетнего ребенка. В больницах находятся девять пострадавших, двое из них – в тяжелом состоянии», - официально объяснили в Минздраве.
Среди погибших была женщина 40 лет и 2-летний ребенок. Также ранее сообщалось об 11 пострадавших, о чем сообщала Лада Шалыгина, заместитель министра здравоохранения региона. Известно, что в доме прописано 117 человек. Пофамильный список пострадавших опубликован по ссылке.
В настоящий момент обсуждается вопрос оказания материальной помощи пострадавшим. По информации мэра Анатолия Локтя, пострадавшим могут дать по 100 тысяч рублей.