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При взрыве газа в доме в Новосибирске погибла мать с 2-летним ребенком

9 февраля 2023, 09:11
Фото: atas.info
Всего погибших - 5
Министерство здравоохранения по Новосибирской области подтвердило гибель пятерых погибших при взрыве газа в доме. Среди завалов нашли тела матери и 2-летней девочки.

Взрыв газа в доме на улице Линейной, 39 произошел в четверг, 9 февраля в 7 утра. Там обрушились 2-й и 3-й подъезды. Известно о гибели 5 человек.

«Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома на Линейной, 39 увеличилось до пяти человек. Из-под завалов извлекли тела ещё одной женщины и двухлетнего ребенка. В больницах находятся девять пострадавших, двое из них – в тяжелом состоянии», - официально объяснили в Минздраве.
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Среди погибших была женщина 40 лет и 2-летний ребенок. Также ранее сообщалось об 11 пострадавших, о чем сообщала Лада Шалыгина, заместитель министра здравоохранения региона. Известно, что в доме прописано 117 человек. Пофамильный список пострадавших опубликован по ссылке.

В настоящий момент обсуждается вопрос оказания материальной помощи пострадавшим. По информации мэра Анатолия Локтя, пострадавшим могут дать по 100 тысяч рублей.

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