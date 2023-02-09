Новосибирец не может найти свою 22-летнюю девушку, которая была в доме при взрыве

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как рассказал новосибирец Богдан, он с Яной снимал квартиру в доме на Линейной, 39 с февраля 2022 года. Сегодня в 7:30 утра он вышел на работу. В тот момент все жильцы чувствовали запах газа. Соседи собирались вызвать газовщиков.
Девушка Богдана, 22-летняя Анна писала молодому человеку сообщение в 7:35 о том, что в квартире сильно пахнет «кислым». Однако на сообщение он не ответил, так как направлялся на работу. Взрыв произошел в 7:39.
В настоящий момент девушка не выходит на связь, пишет НГС. В списках пострадавших ее тоже нет. Сибиряки жили во 2-м подъезде в 20-й квартире. Взрыв спровоцировал частичное обрушение 2 и 3 подъезда.
Завалы разбирают до сих пор. Официально сообщается о двух погибших, но источники СМИ заявляют о трех. Всего пострадавших – 11.