Новосибирец не может найти свою 22-летнюю девушку, которая была в доме при взрыве

Как рассказал новосибирец Богдан, он с Яной снимал квартиру в доме на Линейной, 39 с февраля 2022 года. Сегодня в 7:30 утра он вышел на работу. В тот момент все жильцы чувствовали запах газа. Соседи собирались вызвать газовщиков.