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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:38

Новосибирец не может найти свою 22-летнюю девушку, которая была в доме при взрыве

9 февраля 2023, 08:36
Фото: atas.info
Девушка была на момент взрыва газа в квартире
22-летнюю Анну не могут найти после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Ее парень вышел на работу за несколько минут до взрыва.

Как рассказал новосибирец Богдан, он с Яной снимал квартиру в доме на Линейной, 39 с февраля 2022 года. Сегодня в 7:30 утра он вышел на работу. В тот момент все жильцы чувствовали запах газа. Соседи собирались вызвать газовщиков.

Девушка Богдана, 22-летняя Анна писала молодому человеку сообщение в 7:35 о том, что в квартире сильно пахнет «кислым». Однако на сообщение он не ответил, так как направлялся на работу. Взрыв произошел в 7:39.

В настоящий момент девушка не выходит на связь, пишет НГС. В списках пострадавших ее тоже нет. Сибиряки жили во 2-м подъезде в 20-й квартире. Взрыв спровоцировал частичное обрушение 2 и 3 подъезда.

Завалы разбирают до сих пор. Официально сообщается о двух погибших, но источники СМИ заявляют о трех. Всего пострадавших – 11.

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#Эмилия Губарева#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Пострадавшие#МЧС#Происшествия#Общество#Город#Новосибирск
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