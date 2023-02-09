В Новосибирске 7-летний мальчик успел выбежать из дома после взрыва газа на Линейной

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В 7 утра в Заельцовском районе произошел взрыв газа в доме на улице Линейной, 39. Там частично обрушились два подъезда, и начался пожар. Сейчас известно о двух погибших и 11 пострадавших.
Как удалось узнать НГС, в момент взрыва 7-летний мальчик успел выбежать из подъезда, а его мама нет. Ребенка временно приютила соседка. Известно, что малыш собирался выходить в школу, когда раздался взрыв.
Позже очевидцы сообщили СМИ, что мама мальчика жива, а отец забрал ребенка к себе. Сейчас врачи в больнице борются за жизнь женщины.