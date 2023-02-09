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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Новосибирске 7-летний мальчик успел выбежать из дома после взрыва газа на Линейной

9 февраля 2023, 06:35
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Мальчик не пострадал, сейчас он с отцом
Утром 9 февраля в Новосибирске в одном из домов на Линейной произошел взрыв газа: 7-летний мальчик успел выбежать из подъезда.

В 7 утра в Заельцовском районе произошел взрыв газа в доме на улице Линейной, 39. Там частично обрушились два подъезда, и начался пожар. Сейчас известно о двух погибших и 11 пострадавших.

Как удалось узнать НГС, в момент взрыва 7-летний мальчик успел выбежать из подъезда, а его мама нет. Ребенка временно приютила соседка. Известно, что малыш собирался выходить в школу, когда раздался взрыв.

Позже очевидцы сообщили СМИ, что мама мальчика жива, а отец забрал ребенка к себе. Сейчас врачи в больнице борются за жизнь женщины.

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#Взрыв дома на ул. Линейной#Взрыв#МЧС#Дети#Пострадавшие#Происшествия#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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