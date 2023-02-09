Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Жители домов, соседствующих с поврежденной пятиэтажкой по адресу Линейная, 39, до сих пор не могут отойти от шока. Это был взрыв газа, уверена пенсионерка из дома по Красному проспекту 81/2.
"Это точно был газ. Был такой хлопок, что у нас все стены ходуном заходили", - вспоминает женщина.
По словам местных жителей, почти все дома в микрорайоне газифицированы. Исключение составляет здание по адресу Красный проспект 81/1. Его жильцы около 30 лет назад отказались от использования бытового газа.
"Нет ни газа, ни горячей воды, ни отопления, ни электричества. Мне надо работать дистанционно, но сейчас не могу", - описывает ситуацию жительница еще одного соседнего с пострадавшим дома.
Всех жильцов поврежденного дома на Линейной, 39 эвакуировали, опасаясь дальнейшего разрушения здания.
"Ничего из вещей взять не успела, детей только и собак", - говорит Яна, квартира которой находится в пострадавшем доме Линейная, 39 в соседнем подъезде от обрушившегося. Ее и других жильцов временно разместят в гостинице "Северная".
По последним данным, в результате взрыва полностью уничтожен один подъезд, один человек погиб, восемь пострадало.