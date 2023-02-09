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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Взрыв дома в Новосибирске: что рассказывают его жители и люди из соседних домов

9 февраля 2023, 05:18
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Жители соседних домов все еще напуганы

Ситуация после взрыва жилого дома в Новосибирске: рассказы очевидцев

Сильный взрыв прогремел 9 февраля 2023 в жилой пятиэтажке около 7:45. В поисково-спасательной операции задействованы более 200 бойцов МЧС. По словам новосибирцев, взрыв был такой силы, что затряслись стены в соседних домах

Жители домов, соседствующих с поврежденной пятиэтажкой по адресу Линейная, 39, до сих пор не могут отойти от шока. Это был взрыв газа, уверена пенсионерка из дома по Красному проспекту 81/2.

"Это точно был газ. Был такой хлопок, что у нас все стены ходуном заходили", - вспоминает женщина.

По словам местных жителей, почти все дома в микрорайоне газифицированы. Исключение составляет здание по адресу Красный проспект 81/1. Его жильцы около 30 лет назад отказались от использования бытового газа.

Видеохроника трагедии - от первых минут до разбора завалов

"Нет ни газа, ни горячей воды, ни отопления, ни электричества. Мне надо работать дистанционно, но сейчас не могу", - описывает ситуацию жительница еще одного соседнего с пострадавшим дома.

Всех жильцов поврежденного дома на Линейной, 39 эвакуировали, опасаясь дальнейшего разрушения здания.

"Ничего из вещей взять не успела, детей только и собак", - говорит Яна, квартира которой находится в пострадавшем доме Линейная, 39 в соседнем подъезде от обрушившегося. Ее и других жильцов временно разместят в гостинице "Северная".

По последним данным, в результате взрыва полностью уничтожен один подъезд, один человек погиб, восемь пострадало.

Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
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