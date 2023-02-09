В Новосибирске из-под развалин после взрыва в доме спасли женщину

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В разрушенных конструкциях пятиэтажки нашли одну из местных жительниц. Ее придавило плитой.
«Женщина подавала признаки жизни. С помощью специальной лестницы плиты сдвинули и ее вытащили. Сейчас она в больнице», - рассказал Орлов.
Кроме того, по информации ведомства, под завалами в настоящий момент могут находиться еще несколько человек. По меньшей мере трое.
Известно уже о восьми пострадавших и одном погибшем в результате взрыва в доме на Линейной, 39. Ранее жертвой объявляли еще одного человека, но позже стало известно, что его спасли в больнице.
Напомним, взрыв газа произошел утром 9 февраля в многоэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске. Обрушились частично да подъезда.