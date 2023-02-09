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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

В Новосибирске из-под развалин после взрыва в доме спасли женщину

9 февраля 2023, 04:33
Фото: atas.info
Спасли еще одну женщину из-под завалов в доме на Линейной
Спасатели вытащили из-под завалов пострадавшую при взрыве в доме в Новосибирске женщину. Об этом сообщил глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов.

В разрушенных конструкциях пятиэтажки нашли одну из местных жительниц. Ее придавило плитой.

«Женщина подавала признаки жизни. С помощью специальной лестницы плиты сдвинули и ее вытащили. Сейчас она в больнице», - рассказал Орлов.

Кроме того, по информации ведомства, под завалами в настоящий момент могут находиться еще несколько человек. По меньшей мере трое.

Известно уже о восьми пострадавших и одном погибшем в результате взрыва в доме на Линейной, 39. Ранее жертвой объявляли еще одного человека, но позже стало известно, что его спасли в больнице.

Напомним, взрыв газа произошел утром 9 февраля в многоэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске. Обрушились частично да подъезда.

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