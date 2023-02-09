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Posted Сегодня, 02:06

Published Сегодня, 02:06

Modified Сегодня, 02:09

Updated Сегодня, 02:09

В Новосибирске назвали причину взрыва в пятиэтажке на Линейной

Сегодня, 02:06
Взрыв в жилом доме на улице Линейной, 39 в Новосибирске мог произойти из-за утечки газа. Об этом сообщили региональные экстренные службы.

Это ЧП случилось рано утром 9 февраля. В многоквартирном доме обрушился подъезд, начался пожар - произошел хлопок бытового газа.

Пока предварительно известно о гибели 1 человека. Еще 4 жильцов пострадали и их госпитализировали.

Сейчас пожарные разбирают на месте трагического инцидента разрушенные конструкции. Местным оказывают помощь медики.

«‎Работает медицина катастроф, 30 карет скорой помощи и 5 автомобилей негосударственных медицинских служб»‎, — сообщил глава региона Андрей Травников в соцсетях.

Неравнодушные и любопытные новосибирцы окружили полуразрушенное от взрыва здание. Из-за этого возле него образовалась 8-балльная пробка, судя по данным с 2ГИС. Всех просят покинуть место и предоставить проезд пожарным бригадам.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Взрыв#Пожар#Дом#ЧП#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной
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