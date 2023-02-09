В Новосибирске назвали причину взрыва в пятиэтажке на Линейной

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
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Updated Сегодня, 02:09
Это ЧП случилось рано утром 9 февраля. В многоквартирном доме обрушился подъезд, начался пожар - произошел хлопок бытового газа.
Пока предварительно известно о гибели 1 человека. Еще 4 жильцов пострадали и их госпитализировали.
Сейчас пожарные разбирают на месте трагического инцидента разрушенные конструкции. Местным оказывают помощь медики.
«Работает медицина катастроф, 30 карет скорой помощи и 5 автомобилей негосударственных медицинских служб», — сообщил глава региона Андрей Травников в соцсетях.
Неравнодушные и любопытные новосибирцы окружили полуразрушенное от взрыва здание. Из-за этого возле него образовалась 8-балльная пробка, судя по данным с 2ГИС. Всех просят покинуть место и предоставить проезд пожарным бригадам.