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Published Сегодня, 01:53

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Updated Сегодня, 03:40

"Полдома нет": очевидцы в соцсетях страшном взрыве в Новосибирске

9 февраля 2023, 01:53
Фото: ЧП-Новосибирск
Разрушен, как минимум, один подъезд

Взрыв в жилом доме в Новосибирске: первая реакция соцсетей

Утром в пятиэтажном жилом доме по адресу Линейная, 39 произошел мощный взрыв, часть дома обрушилась. Вот что сообщают об увиденном и услышанном горожане

Взрыв в пятиэтажном доме в Заельцовском районе прогремел около 8 утра. Он был такой силы, что слышен за многие километры от места ЧП. Так, он был слышен в районе "Быстронома" на улице Островского, сообщает Марина Гавриловская.

"Мы в конце Советской живём, у нас в одной комнате старые деревянные окна. Так когда бахнуло, я думала у нас стёкла повылетвют из окна, очень испугалась, ещё так и подумала взрыв какой-то был", - пишет Кристина Кириллова.

"Вел ребенка в школу № 9, громкий звук был, рядок гаражи, у них ворота продрожали", - сообщает Александр Райчук.

Первые минуты после взрыва попали на видео. Судя по всему, женщина, которая снимает, вела ребенка в детский сад. "Полдома нет", - с ужасом констатирует она.

Люди предполагают, что это был взрыв газа, однако, судя по паспорту дома, газоснабжение в нем отсутствует. Между тем, многие пользователи соцсетей говорят – дом все-таки оборудован газовыми плитами.

"В этом микрорайоне всю жизнь прожила, конкретно в этом доме - мои одноклассники жили, там газ", - уверяет Любовь Перминова-Бойко.

#Взрыв#Жилой дом#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Взрыв дома на ул. Линейной#Видео
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