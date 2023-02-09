Список с фамилиями пострадавших появился на двери в школе №85, в нем есть фамилии восьми пострадавших. В Новосибирскую областную клиническую больницу доставлены двое пострадавших в состоянии средней тяжести: Некешин Андрей Сергеевич, 2007 г. р. и Кулик Евгений Алексеевич, 1981 г.р.