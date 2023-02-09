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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Какие больницы принимают людей после взрыва, опубликован список фамилий пострадавших

9 февраля 2023, 06:32
Фото: 2gis
Поликлиника №27 находится в 850 метрах от места взрыва.

В Минздраве Новосибирской области сообщили о состоянии пострадавших после взрыва

"По информации на 13.00 9 февраля 2023 года известно об 11 пострадавших, двое из них погибли", - сообщила Лада Шалыгина, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области.

«Девять человек машинами скорой помощи доставлены в медицинские организации Новосибирска. Это Городская клиническая больница №1, Областная клиническая больница и Больница скорой медицинской помощи №34. Из девяти пострадавших двое находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии», – отметила Лада Шалыгина.

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Список с фамилиями пострадавших появился на двери в школе №85, в нем есть фамилии восьми пострадавших. В Новосибирскую областную клиническую больницу доставлены двое пострадавших в состоянии средней тяжести: Некешин Андрей Сергеевич, 2007 г. р. и Кулик Евгений Алексеевич, 1981 г.р.

В Городской клинической больнице №1 в состоянии средней тяжести находятся четверо пострадавших: Казанцева Наталья Александровна, 1983 г. р., Калмирзаева Миржан Акм., 1978 г. р., Илюшин Евгений Витальевич, 1985 г. р., Левина Светлана Анатольевна, 1970 г. р.

Еще двое пострадавших также с состоянием средней тяжести доставлены в Городскую клиническую больницу №34: Абдей Миталип, 1993 г. р и Тришин Сергей Тимофеевич, 1947 г. р.

Всех пострадавших, кому необходима медицинская помощь после взрыва, без очереди принимает Поликлиника №27, которая находится по адресу ул. Рельсовая, 4, всего в 850 метрах от места трагедии.

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Глава муниципалитета сообщил, что всего в доме зарегистрировано 117 жильцов. Обсуждается вопрос оказания материальной помощи пострадавшим, Анатолий Локоть сообщил, что непосредственно пострадавшим выделят 100 тысяч рублей.

#Ольга Храмушкина#Больница#Взрыв#ЧП#Город#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область
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