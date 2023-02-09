В Новосибирске нашли тело третьего погибшего после взрыва дома на Линейной

Спустя несколько часов был найден еще один погибший, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медучреждениях. Всего пострадали 11 человек. Их доставили с травмами в городские больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее был опубликован список всех пострадавших по фамилиям.