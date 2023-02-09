В Новосибирске нашли тело третьего погибшего после взрыва дома на Линейной

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Взрыв прогремел сегодня утром в доме на улице Линейной в Новосибирске. Сообщалось о двух погибших. Разбор завалов продолжается до сих пор.
Спустя несколько часов был найден еще один погибший, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медучреждениях. Всего пострадали 11 человек. Их доставили с травмами в городские больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее был опубликован список всех пострадавших по фамилиям.
Всего в доме зарегистрировано 117 человек, сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Причиной взрыва стала утечка газа.
Напомним, ранее сумму компенсации пострадавшим от взрыва газа назвали власти Новосибирска. По словам мэра, это буде 100 тысяч.