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Published Сегодня, 08:07

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В Новосибирске нашли тело третьего погибшего после взрыва дома на Линейной

9 февраля 2023, 08:07
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Всего на месте взрыва погибли три человека
Спасатели обнаружили тело третьего погибшего под завалами на месте взрыва дома на улице Линейной, 39.

Взрыв прогремел сегодня утром в доме на улице Линейной в Новосибирске. Сообщалось о двух погибших. Разбор завалов продолжается до сих пор.

Спустя несколько часов был найден еще один погибший, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медучреждениях. Всего пострадали 11 человек. Их доставили с травмами в городские больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее был опубликован список всех пострадавших по фамилиям.

Какие больницы принимают людей после взрыва, опубликован список фамилий пострадавших
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Всего в доме зарегистрировано 117 человек, сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Причиной взрыва стала утечка газа.

Напомним, ранее сумму компенсации пострадавшим от взрыва газа назвали власти Новосибирска. По словам мэра, это буде 100 тысяч. 

#Погиб#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Пострадавшие#Происшествия#Город#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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