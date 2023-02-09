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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

В Новосибирске нашли тело пятого погибшего после взрыва газа в доме

9 февраля 2023, 08:53
Фото: atas.info
Всего погибших пять
В Новосибирске найден еще один погибший после взрыва газа в доме по улице Линейная, 39: всего жертв – 5 человек.

Официальные данные разнятся с данными источников СМИ: по неподтвержденной информации число погибших при взрыве газа в доме 9 февраля увеличилось до 5 человек, однако новосибирские власти подтверждают смерть только трех жильцов.

Также известно об 11 пострадавших. Они находятся в больницах с различными травмами. Всего в доме № 39 на Линейной прописано 117 человек, о чем ранее сообщил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, что взрыв произошел в 7 утра в Заельцовском районе 9 февраля. Там произошла утечка газа, и возник пожар.

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