Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Официальные данные разнятся с данными источников СМИ: по неподтвержденной информации число погибших при взрыве газа в доме 9 февраля увеличилось до 5 человек, однако новосибирские власти подтверждают смерть только трех жильцов.
Также известно об 11 пострадавших. Они находятся в больницах с различными травмами. Всего в доме № 39 на Линейной прописано 117 человек, о чем ранее сообщил мэр Анатолий Локоть.
Напомним, что взрыв произошел в 7 утра в Заельцовском районе 9 февраля. Там произошла утечка газа, и возник пожар.