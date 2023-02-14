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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Стало известно: сколько денег и за что государство выплачивает пострадавшим от взрыва

14 февраля 2023, 03:03
Фото: atas.info
Названы суммы выплат пострадавшим в доме на Линейной, 39

Жителям дома на Линейной в Новосибирске выплачивают компенсации от 10 тысяч до 1 млн

Стало известно, какие суммы и кто получит после взрыва газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске. Об этом рассказала глава департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева во время аппаратного совещания 14 февраля.

Из городского бюджета выделят по 32 000 рублей пострадавшим, которые снимали в взорвавшемся доме квартиры. По 100 000 рублей получат собственники жилья.

«Выплаты уже получили 196 человек. Из которых 51 жилец получил по 100 тысяч рублей, остальные меньшую сумму. В общей сумме это свыше 9 млн рублей», - отметила Незамаева.

Также сибиряки получат выплаты из областного бюджета. На проживающих в доме выделят 10 000 рублей, 50 000 получат те, кто частично остался после ЧП без имущества и 100 000 - у ничего не осталось. Также по 1 млн направят родственникам погибших и по 400 000 людям, получившим серьезные травмы.

Напомним, трагическое ЧП, унесшее жизни 14 человек, произошло 9 февраля на улице Линейной, 39 в Новосибирске. Из-за утечки газа произошел взрыв в доме. Свыше 20 жильцов серьезно пострадали. Взрыв Линейной вошел в число самых масштабных катастроф за всю историю Новосибирска. Фото с места взрыва в нашем репортаже.

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#Алина Шефер#Выплаты#Взрыв#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пострадавшие#Взрыв дома на ул. Линейной
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