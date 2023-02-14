Стало известно: сколько денег и за что государство выплачивает пострадавшим от взрыва

Также сибиряки получат выплаты из областного бюджета. На проживающих в доме выделят 10 000 рублей, 50 000 получат те, кто частично остался после ЧП без имущества и 100 000 - у ничего не осталось. Также по 1 млн направят родственникам погибших и по 400 000 людям, получившим серьезные травмы.