Стало известно: сколько денег и за что государство выплачивает пострадавшим от взрыва

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Из городского бюджета выделят по 32 000 рублей пострадавшим, которые снимали в взорвавшемся доме квартиры. По 100 000 рублей получат собственники жилья.
«Выплаты уже получили 196 человек. Из которых 51 жилец получил по 100 тысяч рублей, остальные меньшую сумму. В общей сумме это свыше 9 млн рублей», - отметила Незамаева.
Также сибиряки получат выплаты из областного бюджета. На проживающих в доме выделят 10 000 рублей, 50 000 получат те, кто частично остался после ЧП без имущества и 100 000 - у ничего не осталось. Также по 1 млн направят родственникам погибших и по 400 000 людям, получившим серьезные травмы.
Напомним, трагическое ЧП, унесшее жизни 14 человек, произошло 9 февраля на улице Линейной, 39 в Новосибирске. Из-за утечки газа произошел взрыв в доме. Свыше 20 жильцов серьезно пострадали. Взрыв Линейной вошел в число самых масштабных катастроф за всю историю Новосибирска. Фото с места взрыва в нашем репортаже.