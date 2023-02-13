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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Стало известно, чья квартира взорвалась в доме на Линейной в Новосибирске

13 февраля 2023, 06:30
Фото: atas.info
Накануне мошенники чинили газовое оборудование

Взрыв газа в Новосибирске мог произойти в квартире пенсионерки

Следователи продолжают устанавливать причины взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске.

Точные причины взрыва газа на Линейной, 39 пока не установлены. Проводятся необходимые экспертизы.

По словам местных жителей, утечка могла произойти в квартиры 80-летней пенсионерки. Она проживала на втором этаже в третьем подъезде. Напомним, что взрыв произошел именно в 3-м и во 2-м подъезде, в результате чего они обрушились.

«Там жила 80-летняя пенсионерка. Говорят, именно в ее квартире меняли газовые шланги, потом она жаловалась на запах», — пишет «АиФ-Новосибирск» со слов местных жителей.

Пожилая женщина пропала после взрыва. Неизвестно, жива она или погибла. Однако при разборах завала спасатели находили труп пенсионерки 80-ти лет.

Напомним, что взрыв произошел 9 февраля. Накануне жильцы чувствовали запах газа в доме. В результате обрушения погибли 14 человек.

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