atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Новосибирске похоронят погибших при взрыве газа в доме мать с 2-летней дочкой

13 февраля 2023, 04:35
Фото: МАСС/Надежда Белик, соцсети
Взрыв произошел в 7 утра
В понедельник, 13 февраля попрощаются с Надеждой Белик и ее 2-летней дочерью, которые погибли при взрыве газа в доме на улице Линейной, 39.

Семья погибшей приглашает всех желающих проводить Надежду и дочку в последний путь. Прощание пройдет с 13:00 о 14:00 в Новосибирском крематории.

Надежда Белик погибла вместе с дочкой при взрыве газа в доме 9 февраля. По роковой случайности, в этот день у женщины был день рождения. Ей исполнился 31 год.

Женщина из Новосибирска погибла вместе с дочерью при взрыве в день рождения
Узнать подробнее

Всего при обрушении дома погибли 13 человек. Сегодня губернатор Андрей Травников подтвердил гибель еще одного жильца. Число погибших выросло до 14.

Напомним, что новосибирцы продолжают нести цветы и игрушки к месту разрушенного дома. Ранее 10 февраля в регионе был объявлен день траура.

Новосибирцы несут цветы и игрушки к месту разрушенного дома на Линейной
Узнать подробнее
Траур в Новосибирске, 13 погибших при взрыве дома, арест газовщиков-мошенников
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Взрыв#Погиб#ЧП#Дом#Пострадавшие#Дети#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
Подпишитесь
Новосибирск за неделю: взрыв газа, запрет на рубку леса, смена регоператора
11 февраля 03:09
Завершены общественные обсуждения застройки "Универсама" – жители высказались против
Вчера, 08:31
"Лыжня России-2023" прошла в Новосибирске: смотрим фото с морозного забега
11 февраля 07:18
"Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО
10 февраля 08:30
В центре Новосибирска заканчивают демонтаж главной елки
11 февраля 09:19
Взрыв дома на Линейной вошел в число самых крупных катастроф за историю Новосибирска
10 февраля 05:37