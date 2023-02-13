В Новосибирске похоронят погибших при взрыве газа в доме мать с 2-летней дочкой

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Семья погибшей приглашает всех желающих проводить Надежду и дочку в последний путь. Прощание пройдет с 13:00 о 14:00 в Новосибирском крематории.
Надежда Белик погибла вместе с дочкой при взрыве газа в доме 9 февраля. По роковой случайности, в этот день у женщины был день рождения. Ей исполнился 31 год.
Всего при обрушении дома погибли 13 человек. Сегодня губернатор Андрей Травников подтвердил гибель еще одного жильца. Число погибших выросло до 14.
Напомним, что новосибирцы продолжают нести цветы и игрушки к месту разрушенного дома. Ранее 10 февраля в регионе был объявлен день траура.