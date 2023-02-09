Женщина из Новосибирска погибла вместе с дочерью при взрыве в день рождения

При взрыве газа в доме на Линейной 9 февраля погибли Надежда Белик и ее 2-летняя дочь Ангелина. В этот день у матери было день рождение – ей исполнился 31 год.

В четверг, 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске произошла трагедия: в жилом доме была утечка газа, в результате чего случился взрыв. Уничтожено два подъезда. В одном из них проживала Надежда Белик и ее дочь Ангелина, которой было всего два годика. Их не могли найти спасатели под завалами. В итоге нашли их тела, и еще трех погибших. За случившемся наблюдал муж умершей женщины: он был в настоящем отчаянии. Мужчине потребовалась помощь психологов. На своей личной ВК-странице Надежда выкладывала фотографии своей семьи. Сегодня у нее был день рождение. Пять погибших, разбор завалов продолжается: что известно о взрыве дома в Новосибирске Узнать подробнее При взрыве газа в доме в Новосибирске погибла мать с 2-летним ребенком Узнать подробнее