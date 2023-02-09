atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Женщина из Новосибирска погибла вместе с дочерью при взрыве в день рождения

9 февраля 2023, 11:51
Фото: Надежда Белик/ВК
Женщине сегодня исполнилось 31 год
При взрыве газа в доме на Линейной 9 февраля погибли Надежда Белик и ее 2-летняя дочь Ангелина. В этот день у матери было день рождение – ей исполнился 31 год.

В четверг, 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске произошла трагедия: в жилом доме была утечка газа, в результате чего случился взрыв. Уничтожено два подъезда.

В одном из них проживала Надежда Белик и ее дочь Ангелина, которой было всего два годика. Их не могли найти спасатели под завалами.

В итоге нашли их тела, и еще трех погибших. За случившемся наблюдал муж умершей женщины: он был в настоящем отчаянии. Мужчине потребовалась помощь психологов.

На своей личной ВК-странице Надежда выкладывала фотографии своей семьи. Сегодня у нее был день рождение.

Пять погибших, разбор завалов продолжается: что известно о взрыве дома в Новосибирске
Узнать подробнее
При взрыве газа в доме в Новосибирске погибла мать с 2-летним ребенком
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
Подпишитесь
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Сегодня, 04:18
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Сегодня, 03:25
"Аж земля затряслась": фото и видео с места взрыва дома в Новосибирске
Сегодня, 02:33
Жители дома, где произошел взрыв, рассказали о мошенниках, ходивших по квартирам
Сегодня, 03:54
Путин обратится к участникам церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево
Вчера, 06:58
В Новосибирске взрывная волна выбила стекла в соседнем доме на Линейной
Сегодня, 05:07