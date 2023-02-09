Женщина из Новосибирска погибла вместе с дочерью при взрыве в день рождения

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В четверг, 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске произошла трагедия: в жилом доме была утечка газа, в результате чего случился взрыв. Уничтожено два подъезда.
В одном из них проживала Надежда Белик и ее дочь Ангелина, которой было всего два годика. Их не могли найти спасатели под завалами.
В итоге нашли их тела, и еще трех погибших. За случившемся наблюдал муж умершей женщины: он был в настоящем отчаянии. Мужчине потребовалась помощь психологов.
На своей личной ВК-странице Надежда выкладывала фотографии своей семьи. Сегодня у нее был день рождение.