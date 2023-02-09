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Взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная,39 в Заельцовском районе Новосибирска прогремел около 07:40 в четверг, 9 февраля. Пять погибших, 11 пострадавших – такова печальная статистика на 16 часов по новосибирскому времени. Не исключено, что число жертв увеличится – спасатели продолжают разбирать завалы, в то время, как горожане рассказывают о жителях дома, которых нет в списках спасшихся и пострадавших, и на связь они не выходят. Неизвестна и судьба родителей 7-летнего мальчика, который смог после взрыва выбежать из дома. Сам же момент взрыва попал в поле зрения видеокамеры домофона.
Версия о взрыве бытового газа, который привел к обрушению двух подъездов остается приоритетной. Многие жильцы сегодня утром чувствовали отчетливый запах газа, а накануне по квартирам ходили сомнительные люди, которые представлялась сотрудниками газовой службы и предлагали поменять старые шланги. Позже в компании "Новосибирскоблгаз" заявили, что эти люди не имели к ней никакого отношения. В компании отказались комментировать информацию о том, что жильцы в среду, 8 февраля, дважды обращались с жалобами на сильный запах газа в подъезде.
Всех жителей уцелевших подъездов эвакуировали. Кто-то ушел в родственникам, остальным предоставили номера в муниципальной гостинице "Северная". В мэрии пообещали заплатить людям компенсацию, речь идет о сумме в сто тысяч рублей. В свою очередь, в полиции обещают быстро восстановить все утраченные пострадавшими документы.