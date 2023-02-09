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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

Пять погибших, разбор завалов продолжается: что известно о взрыве дома в Новосибирске

9 февраля 2023, 09:39
Фото: mchs54.gov.ru
Количество погибших может вырасти

Взрыв газа в доме в Новосибирске: последние новости

По информации на 16 часов местного времени из-под завалов извлекли пять тел, среди них маленький ребенок. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная,39 в Заельцовском районе Новосибирска прогремел около 07:40 в четверг, 9 февраля. Пять погибших, 11 пострадавших – такова печальная статистика на 16 часов по новосибирскому времени. Не исключено, что число жертв увеличится – спасатели продолжают разбирать завалы, в то время, как горожане рассказывают о жителях дома, которых нет в списках спасшихся и пострадавших, и на связь они не выходят. Неизвестна и судьба родителей 7-летнего мальчика, который смог после взрыва выбежать из дома. Сам же момент взрыва попал в поле зрения видеокамеры домофона.

Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
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Версия о взрыве бытового газа, который привел к обрушению двух подъездов остается приоритетной. Многие жильцы сегодня утром чувствовали отчетливый запах газа, а накануне по квартирам ходили сомнительные люди, которые представлялась сотрудниками газовой службы и предлагали поменять старые шланги. Позже в компании "Новосибирскоблгаз" заявили, что эти люди не имели к ней никакого отношения. В компании отказались комментировать информацию о том, что жильцы в среду, 8 февраля, дважды обращались с жалобами на сильный запах газа в подъезде.

Взрыв дома в Новосибирске: что рассказывают его жители и люди из соседних домов
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Всех жителей уцелевших подъездов эвакуировали. Кто-то ушел в родственникам, остальным предоставили номера в муниципальной гостинице "Северная". В мэрии пообещали заплатить людям компенсацию, речь идет о сумме в сто тысяч рублей. В свою очередь, в полиции обещают быстро восстановить все утраченные пострадавшими документы.


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