Взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная,39 в Заельцовском районе Новосибирска прогремел около 07:40 в четверг, 9 февраля. Пять погибших, 11 пострадавших – такова печальная статистика на 16 часов по новосибирскому времени. Не исключено, что число жертв увеличится – спасатели продолжают разбирать завалы, в то время, как горожане рассказывают о жителях дома, которых нет в списках спасшихся и пострадавших, и на связь они не выходят. Неизвестна и судьба родителей 7-летнего мальчика, который смог после взрыва выбежать из дома. Сам же момент взрыва попал в поле зрения видеокамеры домофона.