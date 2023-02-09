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Адрес пункта помощи пострадавшим при взрыве в доме изменили в Новосибирске

9 февраля 2023, 08:50
Фото: atas.info
Изменился адрес пункта помощи пострадавшим на Линейной в Ноосибирске
Развернутый в школе № 85 пункт помощи пострадавшим от взрыва в доме в Новосибирске перенесли. Новый адрес сообщили в пресс-центре мэрии.

Теперь сибиряков ждут в филиале центра соцобслуживания Центрального округа на Дуси Ковальчук, 16. Пункт открыт в пристройке.

Все вещи, которые уже привозили горожане, перевезут на новый адрес. Остальные детали просят уточнять по телефону 225-77-70.

Напомним, в доме на Линейной, 39 в Новосибирске прогремел взрыв 9 февраля. Из-под завалов уже достали тела 5 человек, в больницах находятся 11 жильцов. Их состояние сейчас среднее и среднетяжелое.

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#Алина Шефер#Взрыв#Помощь#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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