Адрес пункта помощи пострадавшим при взрыве в доме изменили в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Теперь сибиряков ждут в филиале центра соцобслуживания Центрального округа на Дуси Ковальчук, 16. Пункт открыт в пристройке.
Все вещи, которые уже привозили горожане, перевезут на новый адрес. Остальные детали просят уточнять по телефону 225-77-70.
Напомним, в доме на Линейной, 39 в Новосибирске прогремел взрыв 9 февраля. Из-под завалов уже достали тела 5 человек, в больницах находятся 11 жильцов. Их состояние сейчас среднее и среднетяжелое.