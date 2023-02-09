В Новосибирске момент взрыва дома на Линейной попал на камеры

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Напомним, утро 9 февраля началось в столице Сибири с громкого ЧП – в пятиэтажной «хрущевке» 1966 года постройки произошла утечка газа. Последовал взрыв, а потом возгорание. Частично обрушились два подъезда.
По последним новостям от властей города, трагический инцидент унес жизни 3 человек. Среди пострадавших 11 жильцов дома.
В Сети появилось видео, где на кадрах видно, как произошел взрыв. Этот жуткий момент запечатлели камеры домофона с соседних домов.
Ранее соседи пострадавших при взрыве сообщили, что и сами понесли убытки. У некоторых выпали оконные стекла в квартирах. Мэр Анатолий Локоть обещал оказать адресную помощь.