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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Новосибирске момент взрыва дома на Линейной попал на камеры

9 февраля 2023, 08:28
Фото: atas.info
Видео момента взрыва в доме на Линейной в Новосибирске попало в Сеть
Видео со взрывом в доме №39 на Линейной в Новосибирске облетело Сеть. Момент зафиксировала камера домофона.

Напомним, утро 9 февраля началось в столице Сибири с громкого ЧП – в пятиэтажной «хрущевке» 1966 года постройки произошла утечка газа. Последовал взрыв, а потом возгорание. Частично обрушились два подъезда.

По последним новостям от властей города, трагический инцидент унес жизни 3 человек. Среди пострадавших 11 жильцов дома.

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В Сети появилось видео, где на кадрах видно, как произошел взрыв. Этот жуткий момент запечатлели камеры домофона с соседних домов.

Ранее соседи пострадавших при взрыве сообщили, что и сами понесли убытки. У некоторых выпали оконные стекла в квартирах. Мэр Анатолий Локоть обещал оказать адресную помощь.

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#Алина Шефер#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
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