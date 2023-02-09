В Новосибирске пострадавшим при взрыве в доме быстро восстановят документы

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:55
«Новосибирцы, которые потеряли документы во время ЧП в доме на Линейной 9 февраля могут обратиться в районные отделения полиции. Там организовали восстановление документов», - рассказала представитель ведомства Анастасия.
Принимать сибиряков будут в подразделениях по вопросам миграции, в отделениях Госавтоинспекции. Адреса: ул. Нижегородская 272, Новая Заря 40а, Дуси Ковальчук 396а.
Пострадавшим обещают восстановить документы в самые короткие сроки. Процедура для них бесплатная.
Напомним, рано утром в четверг, 9 февраля, в Новосибирске прогремел взрыв в доме на Линейной, 39. Предварительно, из-за утечки газа. Уже известно о семерых пострадавших и двух погибших.