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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Новосибирцы завалили вещами Центр гуманитарной помощи для пострадавших при взрыве

10 февраля 2023, 10:31
Фото: atas.info
Новосибирцы без перерыва несут вещи и продукты в пункты приема помощи

В Новосибирске в Центре гуманитарной помощи пострадавшим уже некуда ставить вещи

Новосибирцы привозят вещи и продукты машинами, приносят огромными сумками в Центр помощи пострадавшим при взрыве пятиэтажного дома. Центр открыли на базе социальной службы по адресу Дуси Ковальчук, 16. Прием вещей организован на ул. Писарева, 4 и на ул. Ядринцевская, 23, офис 103.

Дверь центра помощи на Дуси Ковальчук, 16 не закрывается, новосибирцы несут вещи сплошным потоком - одежду, обувь, одеяла, игрушки, чистую воду в бутылках, продукты. Кто-то приносит конкретно именно то, что было в заявках или просили пострадавшие, но тут же выясняется, что до этого уже как минимум человек десять принесли эти вещи.

- Что еще нужно принести?

- Нужна какая-то мужская помощь?

- Нужна помощь в сортировке вещей?

На все эти вопросы сотрудники центра социального обслуживания отвечают - нет, на данный момент вещей достаточно, помощь пока не нужна. Следите за информацией, если что-то будет необходимо, мы сообщим через СМИ.

Приносят вареные яйца, приготовленную дома еду. Скоропортящиеся продукты сотрудники Центра гумпомощи не принимают, только консервы и продукты длительного хранения.

Одновременно человек 10 сортируют, принимаю доставленное, вещи уже не помещаются в кабинетах центра и просто стоят в коридорах в мешках и коробках, дожидаясь своего часа. А люди все идут и идут. Огромные сумки все заносят и заносят.

Новосибирцы несут цветы и игрушки к месту разрушенного дома на Линейной
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Новосибирцы несут цветы и игрушки к дому на улице Линейная, 39, где утром 9 февраля произошел взрыв бытового газа.

#Взрыв#Гуманитарная помощь#Социальные#Взрыв дома на ул. Линейной#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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