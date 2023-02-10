Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Дверь центра помощи на Дуси Ковальчук, 16 не закрывается, новосибирцы несут вещи сплошным потоком - одежду, обувь, одеяла, игрушки, чистую воду в бутылках, продукты. Кто-то приносит конкретно именно то, что было в заявках или просили пострадавшие, но тут же выясняется, что до этого уже как минимум человек десять принесли эти вещи.
- Что еще нужно принести?
- Нужна какая-то мужская помощь?
- Нужна помощь в сортировке вещей?
На все эти вопросы сотрудники центра социального обслуживания отвечают - нет, на данный момент вещей достаточно, помощь пока не нужна. Следите за информацией, если что-то будет необходимо, мы сообщим через СМИ.
Приносят вареные яйца, приготовленную дома еду. Скоропортящиеся продукты сотрудники Центра гумпомощи не принимают, только консервы и продукты длительного хранения.
Одновременно человек 10 сортируют, принимаю доставленное, вещи уже не помещаются в кабинетах центра и просто стоят в коридорах в мешках и коробках, дожидаясь своего часа. А люди все идут и идут. Огромные сумки все заносят и заносят.
Новосибирцы несут цветы и игрушки к дому на улице Линейная, 39, где утром 9 февраля произошел взрыв бытового газа.