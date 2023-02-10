Дверь центра помощи на Дуси Ковальчук, 16 не закрывается, новосибирцы несут вещи сплошным потоком - одежду, обувь, одеяла, игрушки, чистую воду в бутылках, продукты. Кто-то приносит конкретно именно то, что было в заявках или просили пострадавшие, но тут же выясняется, что до этого уже как минимум человек десять принесли эти вещи.