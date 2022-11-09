Депутату новосибирского Заксобрания Сидоренко продлили домашний арест

Будучи руководителем ООО «Новоторг-Сиб», народный избранник приобрел право пользования участком и выкупил его по заниженной стоимости - 17 млн рублей, в то время как реальная цена земли составляла более 115 млн рублей. Торговый центр, под строительство которого приобреталась земля, на улице Краузе так и не появился.