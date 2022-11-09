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Депутату новосибирского Заксобрания Сидоренко продлили домашний арест

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI
Зал судебных заседаний

В Новосибирске суд оставил под домашним арестом депутата Заксобрания НСО Сидоренко

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста до 13 января 2023 года депутату Заксобрания области Ивану Сидоренко. Его обвиняют в мошенничестве, которое обошлось муниципальной казне в 160 млн рублей.

 

В сентябре правоохранители возбудили в отношении Ивана уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Депутату инкриминировали нецелевое использование земельного участка в Калининском районе Новосибирска.

Будучи руководителем ООО «Новоторг-Сиб», народный избранник приобрел право пользования участком и выкупил его по заниженной стоимости - 17 млн рублей, в то время как реальная цена земли составляла более 115 млн рублей. Торговый центр, под строительство которого приобреталась земля, на улице Краузе так и не появился.

Депутат полностью признал свою вину, и возместил ущерб в размере 163 млн рублей. В сентябре суд отправил Сидоренко на два месяца под домашний арест, сегодня продлил его еще на месяц.

После того, как в сентябре информация об аресте парламентария появилась в СМИ, новосибирское отделение партии «Единая Россия» сообщило на своем сайте о возможном приостановлении его членства в партии. 

Ранее сообщалось, что член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов на ближайшей сессии будет исключен из фракции "Единая Россия" и лишен депутатских полномочий. Сессия пройдет не позднее 20 ноября.

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