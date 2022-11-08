Депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов будет лишен мандата на очередной сессии. Решение о ее проведении будет принято в ближайшее время. Депутаты соберутся на заседание не позднее 20 ноября, сообщили в пресс-службе новосибирского областного отделения партии "Единая Россия". Ранее Мамонтов был исключен из партии. Решение было принято на следующий день после аварии, в которой под колесами машины депутата оказался 6-летний ребенок.