Депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов будет лишен мандата на очередной сессии. Решение о ее проведении будет принято в ближайшее время. Депутаты соберутся на заседание не позднее 20 ноября, сообщили в пресс-службе новосибирского областного отделения партии "Единая Россия". Ранее Мамонтов был исключен из партии. Решение было принято на следующий день после аварии, в которой под колесами машины депутата оказался 6-летний ребенок.
Сейчас Мамонтов находится под административным арестом, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
Шокирующий инцидент произошел 30 октября во дворе жилого дома в городе Татарск Новосибирской области. Районный депутат и директор Татарского ДРСУ, 67-летний Сергей Мамонтов сбил гуляющего ребенка и скрылся с места происшествия. ДТП попало в поле зрения камер видеонаблюдения. Автомобиль объявили в розыск, однако спустя некоторое время Мамонтов сам пришел в полицию.
Пострадавший мальчик был госпитализирован с различными травмами, сейчас он идет на поправку, сообщают медики.