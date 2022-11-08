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Сбивший ребенка депутат Мамонтов лишится мандата на ближайшей сессии

Сегодня, 03:19
Фото: 1MI
Из "Единой России" Мамонтова уже исключили

Сбивший ребенка под Новосибирскодепутат Мамонтов лишится мандата на ближайшей сессии

Депутат Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов на ближайшей сессии будет исключен из фракции "Единая Россия" и лишен депутатских полномочий. Сессия пройдет не позднее 20 ноября

Депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов будет лишен мандата на очередной сессии. Решение о ее проведении будет принято в ближайшее время. Депутаты соберутся на заседание не позднее 20 ноября, сообщили в пресс-службе новосибирского областного отделения партии "Единая Россия". Ранее Мамонтов был исключен из партии. Решение было принято на следующий день после аварии, в которой под колесами машины депутата оказался 6-летний ребенок.

Сейчас Мамонтов находится под административным арестом, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

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Шокирующий инцидент произошел 30 октября во дворе жилого дома в городе Татарск Новосибирской области. Районный депутат и директор Татарского ДРСУ, 67-летний Сергей Мамонтов сбил гуляющего ребенка и скрылся с места происшествия. ДТП попало в поле зрения камер видеонаблюдения. Автомобиль объявили в розыск, однако спустя некоторое время Мамонтов сам пришел в полицию.

Пострадавший мальчик был госпитализирован с различными травмами, сейчас он идет на поправку, сообщают медики.

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