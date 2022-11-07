Жена депутата Мамонтова попыталась оправдать мужа, сбившего ребенка в Татарске

Она оправдала поступок супруга шоком и высоким уровнем сахара в крови. Ему, со слов женщины, стало плохо после ДТП.
Напомним, авария с участием депутата Мамонтова произошла 30 октября в городе Татарске. Он сбил, сидя за рулем своей иномарки, 6-летнего мальчика и скрылся с места.
Мужчину оперативно задержали, а потом арестовали. Также его с позором исключили из партии. Контролирует расследование этого дела лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.
По поручению губернатора региона Андрея Травникова мальчика доставили на вертолете в областную больницу.