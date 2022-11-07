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Жена депутата Мамонтова попыталась оправдать мужа, сбившего ребенка в Татарске

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI
Жена депутата Сергея Мамонтова извинилась перед матерью сбитого ребенка
Жена депутата Сергея Мамонтова извинилась перед матерью сбитого ребенка в Татарске Новосибирской области. Она навестила их недавно в больнице, пишет «Лайф».

Она оправдала поступок супруга шоком и высоким уровнем сахара в крови. Ему, со слов женщины, стало плохо после ДТП.

Напомним, авария с участием депутата Мамонтова произошла 30 октября в городе Татарске. Он сбил, сидя за рулем своей иномарки, 6-летнего мальчика и скрылся с места.

Мужчину оперативно задержали, а потом арестовали. Также его с позором исключили из партии. Контролирует расследование этого дела лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По поручению губернатора региона Андрея Травникова мальчика доставили на вертолете в областную больницу.

#Алина Шефер#Общество#Депутат Мамонтов переехал ребенка#Новосибирск#Новосибирская область#Татарск#Дети#ДТП#Депутат
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