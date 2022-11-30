Снимки животных из Новосибирского зоопарка украсили железнодорожный вокзал

По условиям конкурса, любой желающий мог отправить свои фотографии животных из местного зоопарка. В 2022 году набралось около пятисот конкурсантов, соревнующихся в категориях «Оригинальное фото» и «Портрет». Лучшие работы попали на стенды местного вокзала.