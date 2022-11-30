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Снимки животных из Новосибирского зоопарка украсили железнодорожный вокзал

Сегодня, 12:46
Фото: РЖД
Выставка фотографий на джд вокзале
Об открытии выставки лучших работ конкурса «Животные Новосибирского зоопарка» в холе ЖД станции Новосибирск-Главный сообщили на официальном сайте РЖД.

В этом году 75-летие новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило совпало с 20-ой годовщиной конкурса фотографий. Демонстрация лучших работ соревнования, организованная при поддержке АО «Экспресс-пригород», стала частью празднования. 

По условиям конкурса, любой желающий мог отправить свои фотографии животных из местного зоопарка. В 2022 году набралось около пятисот конкурсантов, соревнующихся в категориях «Оригинальное фото» и «Портрет». Лучшие работы попали на стенды местного вокзала. 

Открытая для посещения площадка будет радовать путешественников целый месяц. 

Ранее новосибирский зоопарк покинули два краснокнижных тамарина.

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#Общество#Новосибирск#Зоопарк новосибирска#Вокзал#Фотографии
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