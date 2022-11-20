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Мертвого питона нашли новосибирцы в помойке

Сегодня, 05:02
Фото: тг/Инцидент Новосибирск
Питон лежал среди мусора

В Новосибирске в мусорном баке нашли мертвого питона

Мертвая змея была найдена в Новосибирске в воскресенье, 20 ноября, об этом стало известно из Телеграм-канала «Инцидент Новосибирск».

Как рассказали подписчики группы, в Октябрьском районе сегодня утром в мусорном контейнере был найден мертвый питон. Баки с мусором располагаются на улице Узловая.

На опубликованном фото заметно, что большая змея лежит в мусорном пакете, а ее тело засыпано снегом. Кто владелец животного  - неизвестно.

Новосибирцы отреагировали на новость двояко: одни встали на сторону хозяина питона, так как, по их словам, хоронить змею в замерзшей земле никому не хочется. Другие же ужаснулись и заявили о нечеловеческом отношении к тем, кого мы приручили.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные
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