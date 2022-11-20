Мертвого питона нашли новосибирцы в помойке

Новосибирцы отреагировали на новость двояко: одни встали на сторону хозяина питона, так как, по их словам, хоронить змею в замерзшей земле никому не хочется. Другие же ужаснулись и заявили о нечеловеческом отношении к тем, кого мы приручили.