Мертвого питона нашли новосибирцы в помойке

Как рассказали подписчики группы, в Октябрьском районе сегодня утром в мусорном контейнере был найден мертвый питон. Баки с мусором располагаются на улице Узловая.
На опубликованном фото заметно, что большая змея лежит в мусорном пакете, а ее тело засыпано снегом. Кто владелец животного - неизвестно.
Новосибирцы отреагировали на новость двояко: одни встали на сторону хозяина питона, так как, по их словам, хоронить змею в замерзшей земле никому не хочется. Другие же ужаснулись и заявили о нечеловеческом отношении к тем, кого мы приручили.
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